Китай дал добро. Экспертам ВОЗ разрешили расследовать происхождение коронавируса

Правительство страны разрешило въезд иностранным ученым для обмена данными с китайскими коллегами.

Спустя чуть больше года после того, как ВОЗ предупредила о вспышке неизвестного респираторного заболевания, эксперты агентства прибудут в Китай, чтобы расследовать происхождение нового коронавируса. Об этом сообщает Live Science.

Происхождение вируса, которым инфицировано уже более 90,3 млн человек во всем мире, вызвало много спекуляций. В некоторых теориях заговора утверждалось, что вирус мог возникнуть в китайской лаборатории, но по мнению ученых, такая возможность маловероятна.

Согласно исследованию, опубликованному в сентябре 2020 года в Американском журнале тропической медицины и гигиены, данные показывают, что SARS-CoV-2 произошел от коронавирусов, которые естественным образом возникают у летучих мышей и ящеров в Азии и Юго-Восточной Азии. По мнению исследователей, новый коронавирус сначала циркулировал среди летучих мышей, а попал к людям, вероятно, через еще один промежуточный вид, который мог продаваться на китайских рынках.

Несмотря на то, что в мире уже разработаны вакцины от коронавируса, пока никто не знает, как началась пандемия. Отчасти это связано с тем, что исследования по данному вопросу строго контролируются правительством Китая. Правительство Китая предоставляет гранты ученым из других стран для исследования происхождения вируса, оно также следит за результатами, а любые публикации требуют предварительного одобрения.

На прошлой неделе Китай отказал во въезде двум экспертам ВОЗ, которые должны были заняться расследованием происхождения коронавируса. Тогда гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что он "разочарован". По официально версии, Китай не успел завершить оформление разрешений на въезд в страну для сотрудников ВОЗ.

"Мы стремимся начать миссию как можно скорее", – заявлял Гебреисус.

В понедельник, 11 января, Китай наконец-то одобрил визит членов ВОЗ, которые должны прибыть в страну на этой неделе для встречи с экспертами Национальной комиссии здравоохранения Китая. По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзянь, эксперты получат возможность "обменяться мнениями с китайскими учеными и медиками в рамках научного сотрудничества по отслеживанию происхождения нового коронавируса".

Понимание истоков пандемии COVID-19 "имеет большое значение", – писали исследователи в Американском журнале тропической медицины и гигиены. Если ученые не поймут, как началась пандемия, она может легко повториться в будущем. Существует много других вирусов, которые способны передавать людям и уже циркулируют среди животных, поэтому их обнаружение и мониторинг является ключом к предотвращению будущих пандемий.

"Поскольку мы продолжаем сталкиваться с растущим числом смертей и социальных потрясений, вызванных пандемией коронавирусы, мы должны выяснить, как началась эта пандемия, как и почему мы пропустили предупреждающие знаки и что можно сделать, чтобы предотвратить подобное в будущем", – говорилось в исследовании американских ученых.