В Темзе нашли наконечник стрелы, выпущенной из Тауэра 900 лет назад

Повезло с находкой археологу-любителю

33-летняя жительница Лондона сумела отыскать в грязи на берегу Темзы уникальный наконечник стрелы, которая была выпущена из длинного лука 900 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Моника Баттлинг-Смит является археологом-любителем, в Великобритании это своего рода национальный спорт: тысячи людей по всей стране исследуют с металлоискателями и без них исторические места, в надежде найти древности.

"Это был первый раз, когда я вышла "на охоту" в этом году, и из-за изоляции я не знала, когда снова смогу выйти. Я была бы счастлива найти монету, или окаменелость, но когда я увидела наконечник, мое сердце замерло", — рассказала женщина. У нее есть разрешение от властей Лондона собирать древности на берегу Темзы, и сейчас в ее коллекции несколько пуль, мушкетных зарядов и даже несколько пушечных ядер.

О таких находках необходимо сообщать в Лондонский музей, что Моника и сделала, и в настоящее время организация Portable Antiquities Scheme проводит оценку наконечника стрелы.

Там считают, что стрелу выпустили из лондонского Тауэра 900 лет назад, во времена правления Ричарда I, прозванного Львиным сердцем и его брата, короля Джона.

В то время большинство оружейных складов располагалось в лондонском Тауэре, так что стрела вполне могла прилететь оттуда и застрять в грязи, которая и сохраняла ее на протяжении столетий, пока Темза не вынесла ее на берег.

Напомним, несколькими днями ранее другая жительница Великобритании выяснила, что мраморная плита, которую она использовала, чтобы удобней садиться на лошадь, на самом деле ценный древнеримский артефакт.