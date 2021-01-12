Зонд "Хаябуса-2" отправился к новым астероидами за тайнами Солнечной системы

К первому астероиду японский зонд доберется в 2026 году, а ко второму – в 2031 году.

Японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю образцы астероида Рюгу и теперь отправился к другому астероиду в рамках расширенной миссии. Об этом сообщает Space.com.

По словам членов миссии, зонд запустил три ионных двигателя и направился к первому пункту назначения. Сперва зонд пролетит мимо астероида (98943) 2001 CC21 шириной 700 метров. "Хаябуса-2" должен встретиться с космическим камнем в 2026 году. Далее последует встреча с астероидом 1998 KY26 в 2031 году. Отмечается, что зонд не будет собирать никаких образцов с поверхности двух астероидов.

Считается, что 1998 KY26 в ширину всего 30 м, намного меньше, чем астероид CC21 2001 и Рюгу, диаметр которого составляет около 900 м. Свойства таких маленьких астероидов недостаточно изучены, равно как и роль, которую они сыграли в истории нашей планеты. Близкое изучение 1998 KY26 даст ценную информацию для ученых.

"Ожидается, что первое в мире близкое изучение небесных тел диаметром менее 100 м предоставит полезную информацию не только для понимания истории Земли, но и для планетарной защиты", – говорит команда "Хаябуса-2".

Зонд также будет выполнять и другие задачи во время этой миссии, включая наблюдение за экзопланетами и зодиакальным светом – слабым свечением в нашей солнечной системе, вызванным отражением солнечного света от межпланетной пыли.

В это же время, команда "Хаябуса-2" уже начала анализировать 5,4 грамма грунта с астероида Рюгу, образцы которого были доставлены на Землю в декабре 2020 года.

По словам ученых, исследование собранного космического гравия и пыли может раскрыть загадки ранней Солнечной системы. Также данные помогут определить роль богатых углеродом астероидов, ких как Рюгу, в возникновении жизни на Земле. В исследовании будут участвовать ученые со всего мира, команда миссии наверняка одолжит некоторые образцы астероида своим коллегами, и почти наверняка работа займет десятилетия.

"Хаябуса-2 – преемник миссии "Хаябуса", которая доставила несколько крупинок каменного астероида Итокава на Землю в 2010 году. Миссия "Хаябуса-2" прибыла на Рюгу в июне 2018 года и покинула астероид в ноябре 2019 года, успешно доставив капсулу с образцами на Землю.