Ученые изучают материал, полученный зондом "Хаябуса-2" с астероида Рюгу

Японские ученые из Агентства по освоению аэрокосмического пространства обнаружили черные песчинки в капсуле, которая собирала образцы грунта на астероиде Рюгу.

14 декабря стало известно содержание капсул зонда "Хаябуса-2", который вернулся с поверхности астероида Рюгу, передает NHK World Japan.

Зонд "Хаябуса-2" дважды совершал посадку на астероид Рюгу для сбора образцов поверхности. Сейчас же впервые был подтвержден успех проведения сбора грунта с Рюгу. Чтобы провести такую операцию зонд буквально взрывал поверхность астероида для создания кратера. Первая попытка закончилась успехом, зонду удалось взорвать грунт и собрать его образцы. Однако, вторая завершилась неудачно, так как зонду не удалось сбросить маркер для цели. Следующая попытка оказалась успешной и зонд собрал необходимый материал.

С 13 ноября 2019 года зонд летел по направлению к Земле. И лишь сейчас ученые смогли подтвердить наличие образцов с космического тела в капсуле аппарата.

В агентстве заявляют, что на изучение образцов уйдет 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что "Хаябуса-2" передал фотографии кратера и самого астероида Рюгу.