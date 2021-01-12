Китайские поставщики Apple рассекретили новые "яблочные" гаджеты

В последний раз новую версию смартфона SE представляли в апреле 2020 года.

Корпорация Apple весной 2021 года выпустит новый смартфон и наушники. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на японское издание MacOtakara.

Журналисты издания получили эту информацию от поставщика Apple из Китая. Если верить ей, уже в апреле компания представит два новых устройства, а именно новую версию своего самого доступного смартфона iPhone SE и вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro.

В последний раз новую версию смартфона SE представляли в апреле 2020 года. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, чип Apple A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Первая модель iPhone SE вышла весной 2016 года.

В свою очередь, аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что новый iPhone SE выйдет не раньше второй половины 2021 года. По информации специалиста, девайс будет иметь бюджетное позиционирование и получит название iPhone SE Plus.

Как сообщалось ранее, Мин-Чи Куо заявил, что в 2021 году Apple проведет целый ряд презентаций. В частности, корпорация начнет выпускать новые AR-очки и много новых компьютеров.