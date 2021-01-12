В небе над Камчаткой взорвался метеорит, событие удалось заснять на видео

Предположительно, мощность взрыва составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По оценкам ученых, диаметр метеорита составлял не менее 10 метров, передает ТАСС.

Небесное тело не достигло поверхности земли и взорвалось в атмосфере. Мощность взрыва сопоставима с недавним взрывом в Бейруте.

Ученые из исследовательского центра "Кам 24" сообщают: "По данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки в 8:09 по камчатскому времени. Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола".

Кадры, которые снял очевидец на видеорегистратор машины, скорее всего, сделаны в районе Охотского моря. В той местности поблизости нет населенных пунктов.

"Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно", — пояснил директор федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

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Напомним, что в ноябре 2020 года на территории Ливана упал огненный метеорит.

Ранее, в Германии был обнаружен самый большой метеорит в саду дома.