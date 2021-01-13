Плазменная терапия при COVID-19 не помогла тяжелобольным, – ученые

Но исследователи считают, что экспериментальное лечение может помочь людям со средней тяжестью заболевания.

Первые результаты крупного международного клинического исследования показывают, что переливание плазмы тяжелобольным пациентам с COVID-19 от тех, кто уже переболел, оказалось неэффективным. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование с тяжелобольными пациентами было остановлено, но продолжается с теми, у кого болезнь проходит в средней степени тяжести.

Еще в начале 2020 года несколько исследователей предложили использовать плазму выздоровевших пациентов в качестве терапии. Такое лечение родом из 19 века и предполагает, что антитела в крови тех, кто выздоровел от определенного заболевания, могут помочь людям, которые переносят эту же болезнь в тяжелой форме.

В марте прошлого года началось крупное исследование, получившее название REMAP-CAP. Эксперимент охватил 15 стран и 290 больниц. Плазма выздоровевших пациентов была одним из ключевых препаратов, который использовался в исследовании.

Ранний анализ результатов этого исследования показал, что плазменная терапия не улучшает состояние пациентов с тяжелой формой коронавируса. Предварительный анализ, еще не опубликованный ни в одном рецензируемом журнале, был основан на данных от 912 субъектов.

Руководители исследования REMAP-CAP прекратили дальнейший набор тяжелобольных пациентов. Но часть исследования, которая включает пациентов со средней формой коронавируса, будет продолжена.

"Хотя вызывает разочарование тот факт, что тяжелобольные пациенты не получили никакой пользы, это было необходимо знать. Кровь выздоровевших является ценным ресурсом, и теперь мы можем сосредоточиться на том, какие пациенты могут получить максимальную пользу от такой терапии. Возможно, это будут люди переболевшие коронавирусом раньше или со слабой иммунной системой", – говорит автор исследования Энтони Гордон.

Другой автор исследования Ману Шанкар-Хари также уверен, что экспериментальная терапия может быть эффективной при определенных сценариях.

"Кажется вполне правдоподобным, что пациенты, которые не выработали антител во время болезни, и пациенты с избыточным количеством вируса могут получить пользу от такой терапии. Именно это мы и собираемся выяснить. Также пациенты со средней степенью болезни и люди с иммунными нарушениями могут извлечь пользу", – говорит Шанкар-Хари.