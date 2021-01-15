General Motors представила концепт летающего автомобиля

Новинка рассчитана на одного пассажира и управляется ИИ

Американский автоконцерн General Motors представил концепт футуристического летающего автомобиля Cadillac — это беспилотный электрокар, рассчитанный на одного пассажира, с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом пишет CNBC.

Концепт Cadillac представили на ежегодной техновыставке CES-2021, которая прошла онлайн. Транспорт оснащен двигателем мощностью 90 кВт, аккумулятором GM Ultium и сверхлегким корпусом с четырьмя парами роторов. Он сможет перелетать с крыши на крышу в условиях плотного графика и сможет разгоняться до 88 км/ч.

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Летающий автомобиль Cadillac имеет стеклянную панорамную крышу и раздвижные двери. В салоне есть распознавание жестов рук, голосовое управление и биометрические датчики.

В General Motors добавили, что разрабатывается концепт двухместного летающего Cadillac. А главный дизайнер GM назвал разработку "переосмыслением будущего личного транспорта". В прошлом году В 2020 году глава GM Мэри Барра сообщила, что компания изучает технологии воздушного такси, как альтернативного транспорта.