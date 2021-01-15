В NASA опустили руки. На марсоходе InSight вывели из строя инструмент для бурения

С начала миссии научный инструмент для исследования марсианских недр преследовала череда неудач.

Марсоход NASA InSight, который с 2018 года исследует поверхность Красной планеты, лишился одного из своих научных инструментов. Об этом сообщает Cnet.

По данным космического агентства, сам посадочный модуль InSight исправен и продолжает свою работу по отслеживанию землетрясений, а с буровым инструментом аппарата пришлось попрощаться. NASA объявило, что "крот" был окончательно выведен из эксплуатации.

"Крот" или HP3 – это инструмент, предназначенный для глубокого бурения, чтобы измерить температуру Марса под поверхностью. HP3 оснащен ударным механизмом для погружения вглубь грунта, а следом за ним тянется шлейф с тепловыми датчиками. Ожидалось, что зонд сможет достигнуть глубины около 5 метров. Но с самого начала миссии "крот" терпел неудачу за неудачей.

InSight приземлился на Марсе в конце 2018 года, а роющий инструмент аппарата впервые был запущен в начале 2019 года. HP3 был создан Немецким аэрокосмическим центром (DLR), в ходе самой первой миссии инструмент просто застрял в марсианском грунте.

"Мы сделали все возможное, но Марс и наш героический крот остаются несовместимыми. К счастью, мы многому научились, и это принесет пользу будущим миссиям, которые будут копать марсианские недра", – говорит главный исследователь HP3 Тилман Спон из DLR.

За последние годы NASA и DLR испробовали все возможные уловки, от надавливания на "крота" роботизированной рукой InSight до засыпания его грунтом. Несмотря на это, бур постоянно норовил вылезти обратно из-за низкого атмосферного давления на Красной планете. Также текстура почвы в зоне приземления не могла обеспечить достаточного трения, чтобы бур мог закопаться.

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Благодаря работе HP3 ученые узнали больше о почве Марса в этом районе и разработали новые сложные способы использования роботизированной руки InSight. Эти знания будут использованы в будущих миссиях по исследованию Марса.

Несмотря на неудачу с "кротом", NASA официально продлило научную миссию InSight до декабря 2022 года.