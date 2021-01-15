Ученые нашли магнитар, несущийся по Млечному Пути на скорости 26 млн км/ч

Разновидность нейтронной звезды является абсолютным рекордсменом и ей всего 500 лет.

Ученые обнаружили молодую нейтронную звезду, которая на невероятной скорости движется по Млечному Пути. Об этом сообщает Live Science.

По словам астрономов, нейтронной звезде всего 500 лет, что по меркам Вселенной сопоставимо с возрастом младенка. J1818.0-1607 является редкой разновидностью нейтронных звезд, называемых магнитарами. По сути, это нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем.

J1818.0-1607 вращается быстрее, чем все когда-либо обнаруженные магнитары, она делает один оборот каждые 1,4 секунды. Кроме этого, она движется быстрее, чем любая раннее обнаруженная нейтронная звезда любого вида.

Как и все нейтронные звезды, магнитар J1818.0-1607 возник после взрыва сверхновой, когда звезды сбрасывают все верхние слои и остается лишь ядро. Нейтронные звезды с астрофизической точки зрения очень маленькие, но самые плотные объекты во Вселенной, после черных дыр.

Лишь небольшая часть нейтронных звезд являются магнитарами. Но это еще не все, J1818.0-1607 также является пульсаром – источник радио-, оптического, рентгеновского и/или гамма- излучений, который тускнеет и светлеет с каждым оборотом.

"Только пять манитаров, включая этот, также являются пульсарами, составляя менее 0,2% известной популяции нейтронных звезд", – говорят в NASA.

Для определения возраста магнитара, исследователи проследили, как он замедляется с течением времени, и оценили скорость вращения, с которой он родился. От начальной скорости вращения новорожденному магнитару понадобилось бы 500 лет, чтобы замедлиться до нынешней скорости. Правда, такая оценка возраста не может считаться до конца надежной.

Также ученым удалось обнаружить остаток сверхновой, которая породила магнитар. Он оказался на относительно большом расстоянии от магнитара. Если магнитару действительно 500 лет и остаток сверхновой действительно принадлежит ему, то нейтронная звезда движется по Млечному Пути со скоростью от 13 до 26 млн км/ч на протяжении всей своей жизни. Это делает магнитар самым быстрым из примерно 3 тыс. других известных нейтронных звезд.