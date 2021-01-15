Компания Blue Origin планирует запустить в космос туристов в апреле 2021 года

Джефф Безос отправит людей в суборбитальный полет.

Недавно частная космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, провела тестовый полет обновленной ракеты-носителя New Shepard и пассажирской капсулы, сообщает CNBC. Испытания прошли успешно, и Безос готов отправить первых туристов в космос весной этого года.

Как сообщает осведомленный источник, второй тестовый полет Blue Origin планирует провести в феврале, а первый пуск с туристами на борту — в начале апреля. В ходе испытательного полета особое внимание уделят погрузке и разгрузке экипажа. Официальных комментариев на этот счет компания пока не дала.

[ + – ] Схема запуска и приземления многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы Фото: Blue Origin

Другой источник утверждает, что вряд ли пуск с людьми на борту состоится в апреле, потому что работа над ПО еще не завершена, и не исключено, что очередной тестовый полет перенесут с февраля на более поздний срок.

[ + – ] Возвращение капсулы на Землю при помощи парашютов Фото: Blue Origin

А пока что доподлинно известно, что ракета-носитель New Shepard в будущем доставит туристов на высоту более 100 км. В течение нескольких минут люди будут пребывать в условиях микрогравитации. Благодаря большим иллюминаторам пассажирской капсулы они смогут посмотреть на Землю так сказать, издалека. Стоит отметить, что ракета и капсула многоразовые: ускорители возвращаются на посадку вертикально, а капсулы приземляются при помощи парашютов.

Джефф Безос основал Blue Origin в 2000 году. На данный момент в ее штате работают 3500 экспертов, штаб-квартира находится в городе Кент (штат Вашингтон, США). За все время своего существования Blue Origin успешно запускала New Shepard 14 раз и 13 раз подряд успешно приземляла ускоритель. Компания располагает 4-мя ускорителями New Shepard.

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