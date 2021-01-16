Ученые установили, что содержалось в лекарственных сосудах древних майя

С помощью этого открытия ученые могут нарисовать более четкую картину того, как древний народ использовал растения в лекарственных целях.

Исследователи из Университета штата Вашингтон обнаружили бархатцы прямостоячие в остатках 14 миниатюрных керамических сосудов майя, пишет SciTechDaily.

Эти сосуды, первоначально захороненные более тысячи лет назад на полуострове Юкатан в Мексике, также содержат химические следы, присутствующие в двух типах сушеного табака: Nicotiana tabacum и N. rustica. Исследовательская группа, возглавляемая доктором антропологии Марио Циммерманном, считает, что бархатцы прямостоячие смешивали с табаком, чтобы курение было более приятным.

Обнаружение содержимого сосудов рисует более четкую картину того, как древние майя использовали лекарства. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, также прокладывает путь для будущих исследований, изучающих другие типы психоактивных и непсихоактивных растений, которые курили, жевали или нюхали майя и других доколумбовых обществах.

Фото: WSU

"Хотя ученые и установили, что табак широко использовался на всей территории Америки, доказательства применения других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными. Методы анализа, разработанные в сотрудничестве между кафедрой антропологии и Институтом биологической химии, дают нам возможность исследовать употребление наркотиков в древнем мире, как никогда раньше", — сказал Циммерман.

Работа Циммермана и его коллег стала возможной благодаря исследованиям, финансируемым NSF, которые привели к созданию нового метода анализа, основанного на метаболомике, способного обнаруживать тысячи растительных соединений или метаболитов в остатках, собранных из сосудов, труб, чаш и других археологических артефактов. Затем эти соединения используют для того, чтобы определить какие именно растения применял древний народ.

Биохимический анализ ископаемых курительных трубок раньше ограничивался определением малого числа биомаркеров: никотина, анабазина, котинина и кофеина. Это позволяло выяснить лишь тип употребляемого в прошлом табака, но не давало информации о нетабачных материалах в составе курительной смеси.

"Наш современный метод на основе метаболомики позволяет идентифицировать тысячи растительных веществ, которыt древние люди применяли для разных целей", — отмечает Дэвид Ганг, профессор Института биологической химии Университета штата Вашингтон (WSU) и соавтор исследования.

Фото: WSU

Весной 2012 года Циммерман помог раскопать два церемониальных сосуда, которые использовались для анализа. В то время он работал на раскопках под руководством Национального института антропологии и истории Мексики на окраине Мериды, где подрядчик обнаружил следы археологических раскопок майя, расчищая земли для нового жилого комплекса.

Циммерман и команда археологов использовали GPS-оборудование, чтобы разделить территорию на шахматную сетку. Затем они прорубили себе путь через густые джунгли в поисках небольших курганов и других признаков древних зданий, где иногда находят останки людей.

В настоящее время исследовательская группа WSU ведет переговоры с несколькими институтами в Мексике, чтобы получить доступ к более древним сосудам из этого региона, которые они могут проанализировать на наличие растительных остатков. Другой проект, над которым они сейчас работают — изучение органических остатков, сохранившихся в зубном налете древних человеческих останков.

"Мы расширяем границы археологической науки, чтобы лучше исследовать связь людей с широким спектром психоактивных растений", — заключил Шеннон Тушингем, профессор антропологии в Университете Вашингтона и соавтор исследования.