Высоко в Альпах найдены следы доисторической рептилии, похожей на крокодила

По словам ученых, древнему виду удалось пережить массовое вымирание 252 млн лет назад.

В итальянских Альпах обнаружили следы доисторической рептилии, похожей на крокодила, которая пережила массовое вымирание 252 млн лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Хорошо сохранившийся окаменелый след, состоящий примерно из 10 отпечатков, был найден на высоте 2200 метров в западных Альпах.

По словам ученых, рептилия имела когти на передних и задних лапах длиной около 30 см, а сам след был оставлен примерно 250 млн лет назад. В этот период регион был мало пригодным для жизни в результате массового вымирания в конце пермского геологического периода.

Судя по размеру отпечатков и расстоянию между ними, ученые пришли к выводу, что они принадлежали рептилии, похожей на крокодила, которая бродила по древнему побережью недалеко от дельты реки. Длина ее тела составляла не менее 4 метров.

Фото: Trento Science Museum (MUSE)

"Окаменелые следы были найдены в очень влажных отложениях, в которых они хорошо сохранились. Что важно, так это период, когда крокодил гулял по эти местам, так как это произошло сразу после матери всех массовых вымираний", – говорит палеонтолог из Музея науки в Тренто Массимо Бернарди.

Вымирание было спровоцировано внезапным повышением температуры, аналогичным тому, что происходит с планетой сегодня. Ранее считалось, что местность, которая находилась в экваториальном поясе, стала настолько негостеприимной, что выжившие животные мигрировали в другие широты.

"Четырехметровая рептилия является доказательством того, что вся экосистема так или иначе выжила, потому что не могла сделать этого в одиночку. Рептилия не просто ходила по пустыне – ей нужны была добыча, а этой добыче – растения и т.д.", – подчеркивает Бернарди.

Полученные данные ученые также могут использовать, чтобы понять, какими могут быть последствия текущего климатического кризиса.

"Мы живем во время быстрого изменения климата. И тот факт, насколько удивительным является обнаружение выживших видов, подчеркивает, насколько драматичны могут быть последствия изменения климата", – подытожил палеонтолог.