WhatsApp отсрочил обновление политики из-за недовольства пользователей

Топ-менеджмент компании решил повременить до 15 мая.

Компания WhatsApp ранее сообщала, что планирует изменить политику обмена данными к 8 февраля 2021 года. Однако пользователи негативно отреагировали на это сообщение. В результате сервис в течение нескольких дней лишился 2 млн подписчиков.

Теперь компания выступила с заявлением о том, что новые правила вступят в силу15 мая, передает eadaily.com.

Новость о том, что мессенджер будет обмениваться пользовательскими данными с Facebook стала причиной массового перехода юзеров на другие сервисы. Так, резко возросла популярность аналогов Signal и Telegram. Людям, в частности, не понравилось то, что WhatsApp может передавать Facebook их номера телефонов и геолокацию. В официальном оповещении отмечалось, что если пользователи не согласны с такими правилами, то они не смогут пользоваться сервисом вообще.

"Сейчас мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять новые условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать гораздо больше, чтобы устранить дезинформацию о том, как конфиденциальность и безопасность работают в WhatsApp", — сообщили представители компании.

Напомним: вчера стало известно, что количество скачиваний WhatsApp сократилось на 2 млн.