Количество скачиваний WhatsApp сократилось на 2 млн

Вот к чему привела новая политика конфиденциальности мессенджера.

Смена политики конфиденциальности привела к тому, что количество скачиваний мессенджера WhatsApp резко сократилось, от чего только выиграли конкуренты — Signal и Telegram.

В период с 5 по 12 января количество загрузок приложения WhatsApp уменьшилось более чем на 2 млн по сравнению с предыдущей неделей и составило 10,6 млн, говорится в отчете аналитической компании Sensor Tower, передает independent.co.uk. Отметим, что за аналогичный период количество скачиваний Signal и Telegram достигло 17,8 млн и 15,7 млн соответственно.

В частности, пользователи недовольны тем, что в Facebook, которой принадлежит WhatsApp, решили перенаправлять пользовательские данные из мессенджера в соцсеть. Юзеров уведомили об этом и предложили принять новые правила до 8 февраля 2021 года, а в ином случае, они больше не смогут взаимодействовать с сервисом.

С целью прекратить отток людей, особенно из Индии, потому как там находится самая большая аудитория сервиса, WhatsApp разместил ряд публикаций в местных СМИ, в которых уверяет, что не станет подглядывать за пользователями.

"WhatsApp не может читать ваши личные сообщения, видеть ваши фото и видео, или прослушивать звонки, и Facebook тоже. Все чаты зашифрованы сквозным шифрованием. Все, что вы пишите своим друзьям, родным, коллегам, — остается лишь между вами", — говорится в одной из статей.

Ранее мы сообщали о том, что мессенджер Signal стал популярнее на 4200% благодаря новостям об изменениях условий WhatsApp, а Telegram стал вторым по популярности загружаемым приложением в США по той же причине.