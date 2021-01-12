Мессенджер Signal стал популярнее на 4200% благодаря новостям об изменениях условий WhatsApp

С 6 по 10 января 2021 года приложение загрузили 7,5 млн раз.

На фоне новостей о смене условий политики конфиденциальности данных WhatsApp, популярным стал мессенджера Signal. Всего за четыре дня, — с 6 по 10 января, — количество его скачиваний выросло на 4200%. Иными словами, его загрузили 7,5 млн раз, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на данные аналитической компании Sensor Tower.

Журналисты полагают, что на рост скачиваний ранее непопулярного мессенджера повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp. А новость состоит в том, что, начиная с 8 февраля 2021 года мессенджер будет обмениваться обираемыми данными с Facebook. И даже несмотря на уверения руководителя WhatsApp Уилла Кэткарта в том, что новая политика никоим образом не повлияет на конфиденциальность сообщений, пользователи активно удаляют это приложение и ищут аналоги. Одним из них и стал Signal, а вторым — Telegram, который в течение нескольких последних дней скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее.

Signal активно скачивали индийские пользователи — 2,3 млн установок, что составляет более 30% от всего количества новых скачиваний. Что касается Telegram, то индийские пользователи скачали его 1,5 млн раз — 16% от общего числа установок.

В США Signal установили около 1 млн раз, а Telegram — около 545 тыс. раз, что делает его вторым по популярности загружаемым приложением. СМИ отмечают, что на рост популярности этих приложений в США, наряду с новой политикой WhatsApp, повлияли запрет приложения Parler и блокировка аккаунта Трампа в Twitter. И еще одним немаловажным фактором являются заявления Илона Маска и Павла Дурова. Так, Маск разместил в Twitter сообщение о том, что недовольные пользователи могут перейти на Signal. После этого твита инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%. А Дуров, в свою очередь, раскритиковал Apple с ее iOS и призвал пользователей переходить на ОС Android. "Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить приложения, которые вы используете, в то время как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK", – написал он.

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