Twitter заблокировал тысячи аккаунтов сторонников теории заговора QAnon

Соцсеть приняла решение о блокировке после событий в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия.

Популярная социальная сеть Twitter заблокировала тысячи аккаунтов сторонников теории заговора QAnon.

Как сообщили в пресс-службе компании, всего забанили около 70 тысяч микроблогов.

Одни и те же лице могли быть авторами нескольких аккаунтов.

"Эти учетные записи были задействованы в масштабном распространении вредоносного контента, связанного с QAnon, и были в основном посвящены распространению этой теории заговора по всему сервису", – пояснили в Twitter.

QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей под названием Deep State, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости. Сторонники QAnon также считают, что существует заговор против Трампа.

Отмечается, что Twitter принял решение о блокировке после событий в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия.

Тем временем, одна из активных сторонниц теории заговора, американская фотомодель и бывшая порноактриса Дженна Джеймсон написала в соцсети, что Twitter "продолжает консервативную чистку, но странным образом добавляет людей в мой список подписчиков, одновременно блокируя моих важных подписчиков".

Стоит также отметить, что компания Facebook заявила, что намерена удалить ряд публикаций в соцсети, в которых упоминается фраза о "краже выборов" ("stop the steal"). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Данный лозунг является одним из основных среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Таким образом, компания намерена усилить контроль за публикуемым контентом перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

"Мы предпринимаем дополнительные шаги и используем тех же специалистов и технологии, которые применялись во время выборов для предотвращения распространения дезинформации и контента, который может спровоцировать дальнейшие насилие в предстоящие несколько недель", – сказано в заявлении Facebook.

Отметим, недавно Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Компания Facebook, владеющая Instagram, также решила заблокировать профили Трампа до конца его президентского срока,