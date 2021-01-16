Астрономы нашли в Млечном Пути "ручей" из звезд, образовавшихся одновременно

В звездном потоке Theia 456 было обнаружено 468 звезд, которые растянулись на 500 световых лет.

В Млечном Пути находится 8 292 недавно обнаруженных звездных потоков – все они называются Theia. Но найденный Theia 456 оказался особенным. Об этом сообщает Phys.org.

Звездный поток – это редкая линейная структура, обращающая вокруг центра галактики, которая когда-то была шаровым скоплением или карликовой галактикой, но начала разлетаться и вытянулась вдоль орбиты под действием приливных сил.

После анализа нескольких наборов данных от космического телескопа Gaia, команда астрофизиков обнаружила, что все 468 звезд Theia 456 родились одновременно и движутся в одном направлении по небу.

"Большинство звездных скоплений формируются вместе. Чем уникальна Theia 456, так это тем, что она не является маленькой группой звезд. Она длинная и протяженная и рядом с ней относительно мало ручьев, молодых и так широко разбросанных", – говорит член исследовательской группы, астрофизик из Северо-Западного университета Джефф Эндрюс.

Ученым давно известно, что звезды образуются группами, и наиболее известные скопления имеют сферическую форму. Лишь недавно астрофизики начали находить новые узоры в небе. Они считают, что длинные цепочки звезд когда-то были плотными скоплениями, но постепенно растянулись под действием приливных сил.

"Мы обнаружили, что звезды формируют самые разнообразные структуры, чем просто сгустки. Они часто образуют потоки в небе. Десятилетиями мы не подозревали об их существовании, и только теперь начинаем находить", – добавляет Эндрюс.

Звездный поток Theia 456 протянулся на более чем 500 световых лет и его обнаружить крайне тяжело. Поток находится в галактической плоскости Млечного Пути, он легко теряется на фоне 400 млрд звезд.

"Чаще мы фокусируем наши телескопы в другом направлении, потому что так легче находить объекты. Теперь мы начинаем находить эти потоки в самой галактике. Это все равно, что найти иголку в стоге сена. Или отыскать рябь в океане", – говорит астрофизик.

Эндрюс и его команда обнаружили, что 468 звезд в Theia 456 имеют одинаковое содержание железа, а это означает, что звезды образовались одновременно около 100 млн лет назад. Также ученые изучили данные кривых блеска, которые фиксируют, как яркость звезд изменяется с течением времени.

"Данные можно использовать для измерения скорости вращения звезд. Если звезды одного возраста, то и скорость их вращения должна быть одинаковой", – отмечают ученые.

Команда ученых выяснила, что звезды в потоке имеют общий возраст и движутся в одном направлении.

"Если вы знаете, как движутся звезды, вы можете вернуться назад, чтобы узнать, откуда они пришли. По мере того, как мы переводили часы назад, звезды становились все ближе и ближе к друг к другу. Мы считаем, что все эти звезды родились вместе и имеют общее происхождение", – подытожил Эндрюс.