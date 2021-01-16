Во Франции нашли 2000-летнюю могилу ребенка, похороненного с любимым щенком

Среди разного рода подношений в могиле малыша также нашли детскую игрушку и молочный зуб его брата или сестры.

Французские археологи обнаружили 2000-летние останки ребенка, похороненного вместе с любимым щенком. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, ребенок в возрасте 1 года был похоронен в начале первого века, во время римского правления. Его похоронили в деревянном гробу длиной 80 см, сколоченном гвоздями и декоративной железной биркой.

Гроб был окружен примерно 20 объектами, включая несколько миниатюрных терракотовых ваз и стеклянных горшков, в которых могли находиться масла и лекарства. Также в могиле были обнаружены останки свиньи, три окорока и несколько цыплят.

Гробница была обнаружена во время раскопок в аэропорту Клермон-Ферран в центральной Франции.

Археологи также нашли декоративную медную булавку, которая использовалась для закрепления савана и 30-сантиметровое кольцо с металлическим стержнем. Последнее могло быть частью детской игрушки. Конец металлического стержня был размещен между лапами щенка, закопанного у ног ребенка за пределами гроба. На животном были ошейник с бронзовыми украшениями и маленький колокольчик.

Фото: Denis Gliksman/Inrap

Особенно тронуло в находке то, что в могиле был найден молочный зуб другого ребенка, возможно, принадлежащий брату или сестре усопшего.

В Римской Галлии, которая включала территории современной Франции, Бельгии и некоторых соседних стран, тела взрослых обычно кремировали. Но детей часто хоронили на земле, принадлежавшей семье.

"Предметы в захоронении ребенка абсолютно исключительны не только по качеству, но и по количеству. Такое обилие посуды и всего прочего подчеркивают привилегированное положение семьи. Иногда, детей действительно хоронили вместе с собаками, но этом случае уникальны ошейник и колокольчик", – говорится в заявлении Национального института профилактических археологических исследований (INRAP).

Археологи утверждают, что это самая старая могила ребенка во Франции.

На раскопках площадью более 3,5 га было обнаружено множество предметов от железного века до античности и средневековья, а также более современные артефакты.

На данный момент ученые пытаются установить, что было в сосудах, найденных в могиле ребенка. Ожидается, что раскопки продлятся до февраля.