NASA передали космический корабль Orion Artemis I, несмотря на поломку

Компания-производитель Lockheed Martin нашла неисправность уже на финальном этапе сборки корабля.

Компания Lockheed Martin завершила работу над космическим кораблем Artemis I Orion и официально передала его команде NASA Exploration Ground Systems (EGS) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает New Atlas.

Передача корабля оказалась под угрозой, когда две недели назад обнаружилась поломка. При окончательной сборке была обнаружена неисправность в одном из восьми блоков питания и блок данных протокола (PDU) модуля экипажа. По данным NASA, один из двух резервных каналов для двух коммуникационных карт перестал работать. Заменить неисправную плату легко, но чтобы добраться до нее пришлось бы разбирать корабль, который для этого не предназначен.

Поскольку в миссии Artemis I не будет астронавтов, а космический корабль имеет высокую степень дублирующих систем, космическое агентство решило оставить на месте неисправную плату. Миссия будет полагаться на резервные системы.

Команда NASA должна провести заключительную подготовку, которая включает в себя транспортировку Orion и заправку. После этого, корабль будет перемещен в Цех сборки транспортных средств, где он будет поднят и помещен на ракету-носитель SLS.

Кораблю будет необходимо сделать круг вокруг Луны и вернуться на Землю. Целью миссии является сертификация космического корабля, наземных систем и ракеты для пилотируемых космических полетов. Миссия Artemis II отправится к Луне уже с экипажем.

"Orion – уникальный и впечатляющий космический корабль, и команда проделала выдающуюся работу. Запуск и полет Artemis I будут впечатляющим зрелищем и подтвердит, что Orion готов безопасно доставить людей на Луну и вернуть их домой", – вице-президент Orion и руководитель программы Lockheed Martin Майк Хоуз.