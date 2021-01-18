В ближайшие дни Уран можно будет увидеть не только в телескопы, - ученые

На этой неделе Уран будет виден вблизи Марса и растущей Луны.

Тусклый ледяной гигант Уран находится на окраинах Солнечной системы за Сатурном и Юпитером, поэтому увидеть его намного труднее, чем большинство других планет, расположенных ближе к Земле, пишет Forbes.

Однако в ближайшие дни Уран будет виден вблизи Марса и растущей Луны, что значительно упростит его обнаружение. Обычно для определения местоположения при тусклом свете требуется помощь компьютерного программного обеспечения.

"20 января Уран будет расположен прямо между Луной и Марсом. Через пару часов после того, как стемнеет найдите на небе полумесяц и Красную планету. Внимательно просматривая путь от Марса к Луне, вы сможете увидеть голубоватый диск Урана", — отмечает NASA.

Но важно помнить, что он все еще будет тусклым, поэтому для наилучшего обзора воспользуйтесь биноклем или телескопом.

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"Четверть луны также может помочь, указав путь к Урану, однако, надеемся, она не будет настолько яркой, чтобы полностью размыть планету", — подчеркивает NASA.

Как заявляет EarthSky, Марс и Уран будут находиться в одном бинокулярном поле зрения в течение всей недели.

"Вы можете начать практиковать поиск Урана уже сегодня вечером. Он будет в непосредственной близости от Луны и Марса и его будет легче всего обнаружить примерно 19-21 января", — добавляет NASA.

Напомним, что недавно в созвездии Лебедя ученые обнаружили экзопланету с 3 солнцами. Новые наблюдения исследователей подтвердили существование экзопланеты KOI-5Ab, которая находится в тройной звездной системе.