Строго по регламенту. Ученые рассказали, как правильно гладить котиков

Исследователи выяснили, что люди неверно поглаживают котов, принося им негативные эмоции, поэтому рассказали, как правильно это делать.

Большинство людей думают, что поглаживания — проверенный способ сблизиться с любимым котиком. Однако сами животные вряд ли получают удовольствие от такого физического контакта, пишет Science Focus.

"Несмотря на то, что некоторым кошкам это может нравиться, многие из них определенно не хотят, чтобы их гладили обычным способом", — объясняет доктор Лорен Финка, эксперт по поведению кошек из Университета Ноттингем Трент.

Они это терпят, потому что знают, что позже получат много преимуществ в виде еды, внимания и игрушек. Важно помнить, что по своей природе кошки не социальные животные, поэтому если вы подозреваете, что ваш котик терпит ласки только, чтобы получить что-то взамен, то вы совершенно правы.

"С научной точки зрения мы знаем об этом очень мало. Но исследования показали, что, когда кошек гладят до основания хвоста, это может вызвать у них самые негативные поведенческие реакции", — отмечает Финка.

Помимо нижней части спины, Финка советует держаться подальше от живота, поскольку эволюционно кошки привыкли защищать эту область тела. Жизненно важные органы обнажены в районе пупка, в результате чего прикосновение к этой части может ими восприниматься как угроза.

"Однако вариантов того, что им нравится также достаточно. Кошки, с которыми люди хорошо обращаются с самого раннего возраста, особенно в "чувствительный" период от двух до восьми недель, с большей вероятностью получат удовольствие от такого обращения. Тем не менее даже если котик мяукает и трется о вас, это еще не значит, что ему нравится, когда вы его ласкаете и мнете", — добавляет Финка.

По ее словам, нужно, в первую очередь, обращать внимание на язык тела кошки. При раздражении они могут очень резко повернуть голову к вашим рукам или же резко посмотреть на вас. Обычно в таких ситуациях их уши слегка повернуты или приплюснуты. Также можно заметить облизывание носа или легкое подергивание хвостом.

Наряду с внезапно вздыбленной шерстью, хвост, прижатый к земле, также является отрицательным знаком (в то время как поднятый обычно ассоциируется с положительными эмоциями).

Как правильно гладить котика?

Как вы уже поняли, поглаживая кошку, можно принести ей много неудобств и негативных эмоций. Тем не менее у нее есть такие области тела, которые при поглаживании, могут принести ей удовольствие — преимущественно лицо, особенно щеки и часть под подбородком.

"Вероятно, это связано с тем, что эти области лица содержат много желез, выделяющих запах. Мало того, что кошки любят распространять свой запах, так еще и стимуляция этой области доставляет ей наслаждение", — объясняет Финка.

Конечно, ваша кошка может любить, когда ее гладят и в других местах. Если вы сомневаетесь, ищите сигналы "позитивного возбуждения": мурлыканье, трение об ваши ноги, нежное покачивание хвостом из стороны в сторону — все это хорошие признаки.

Финка также представила несколько рекомендаций о том, как правильно гладить вашего котика:

Во время взаимодействия предоставьте коту выбор и контроль

Осторожно протяните к нему свою руку, позвольте к вам приблизиться и предоставьте ему выбрать, хочет он взаимодействовать с вами или нет.

Если кот хочет, чтобы его трогали, он начнет о вас тереться. Если же он не вступает в контакт, тогда лучше к нему не прикасаться.

Позвольте коту контролировать продолжительность поглаживания. Если вы его гладите, делайте короткую паузу каждые 3-5 секунд, чтобы проверить, нравится ли ему это. Если нравится, тогда он начнет о вас тереться, если нет — лучше сделать перерыв и оставить его в покое.

Обратите внимание на поведение и язык тела питомца

(ниже также приведены признаки того, что кошке может понадобиться небольшой перерыв):

Котик от вас отодвигается;

Его уши слегка повернуты и становятся сплющенными;

Он начинает покачивать головой;

Его хвост распушенный, высоко поднятый или изогнутый;

Котик облизывает нос;

Перестает мурлыкать;

Резко поворачивает голову;

Внезапно начинает себя вылизывать.

Подумайте о том, где именно вы его касаетесь

Большинство дружелюбных котиков предпочитают, чтобы их трогали под подбородком, вокруг щек и у основания ушей, поэтому старайтесь придерживаться в основном этих областей.

Избегайте основания хвоста и живота, а также будьте осторожны, прикасаясь к спине и лапкам.

Следуя этим небольшим и простым советам, вы можете не только стать настоящим другом для своей кошки, но и принести ей радость.