Суворо за регламентом. Вчені розповіли, як правильно гладити котиків

Дослідники з'ясували, що люди невірно погладжують котів, приносячи їм негативні емоції, тому розповіли, як правильно це робити.

Більшість людей думають, що погладжування — перевірений спосіб зблизитися з коханим котиком. Однак самі тварини навряд чи отримують задоволення від такого фізичного контакту, пише Science Focus.

"Не дивлячись на те, що деяким кішкам це може подобатися, багато хто з них безумовно не хочуть, щоб їх гладили звичайним способом", — пояснює доктор Лорен Фінка, експерт з поведінки кішок з Університету Ноттінгем Трент.

Вони це терплять, бо знають, що пізніше отримають багато переваг у вигляді їжі, уваги й іграшок. Важливо пам'ятати, що за своєю природою кішки не соціальні тварини, тому якщо ви підозрюєте, що ваш котик терпить ласки тільки, щоб отримати щось натомість, то ви абсолютно праві.

"З наукової точки зору ми знаємо про це дуже мало. Але дослідження показали, що, коли кішок гладять до основи хвоста, це може викликати у них негативні поведінкові реакції", — зазначає Фінка.

Крім нижньої частини спини, Фінка радить триматися подалі від живота, оскільки еволюційно кішки звикли захищати цю область тіла. Життєво важливі органи оголені в районі пупка, в результаті чого дотик до цієї частини може ними сприйматися як загроза.

"Однак варіантів того, що їм подобається також достатньо. Кішки, з якими люди добре поводяться з самого раннього віку, особливо в "чутливий" період від двох до восьми тижнів, з більшою ймовірністю отримають задоволення від такого звернення. Проте навіть якщо котик нявкає і треться об вас, це ще не означає, що йому подобається, коли ви його пестите і мнете ", — додає Фінка.

За її словами, потрібно, в першу чергу, звертати увагу на мову тіла кішки. При подразненні вони можуть дуже різко повернути голову до ваших рук або ж різко подивитися на вас. Зазвичай в таких ситуаціях їх вуха злегка повернені або приплюстуні. Також можна помітити облизування носа або легке посмикування хвостом.

Поряд з раптово піднятою шерстю, хвіст, притиснутий до землі, також є негативним знаком (в той час як піднятий зазвичай асоціюється з позитивними емоціями).

Як правильно гладити котика?

Як ви вже зрозуміли, погладжуючи кішку, можна принести їй багато незручностей і негативних емоцій. Проте у неї є такі області тіла, які під час поглажування, можуть принести їй задоволення — переважно обличчя, особливо щоки і частина під підборіддям.

"Ймовірно, це пов'язано з тим, що ці області обличчя містять багато залоз, що виділяють запах. Мало того, що кішки люблять поширювати свій запах, так ще і стимуляція цієї області доставляє їй насолоду", — пояснює Фінка.

Звичайно, ваша кішка може любити, коли її гладять і в інших місцях. Якщо ви сумніваєтеся, шукайте сигнали "позитивного збудження": муркотіння, тертя об ваші ноги, ніжне погойдування хвостом з боку в бік — все це хороші ознаки.

Фінка також представила кілька рекомендацій про те, як правильно гладити вашого котика:

Під час взаємодії надайте коту вибір і контроль

Обережно простягніть до нього свою руку, дозвольте до вас наблизитися і надайте йому вибрати, хоче він взаємодіяти з вами чи ні.

Якщо кіт хоче, щоб його чіпали, він почне об вас тертися. Якщо ж він не вступає в контакт, тоді краще до нього не торкатися.

Дозвольте коту контролювати тривалість погладжування. Якщо ви його гладите, робіть коротку паузу кожні 3-5 секунд, щоб перевірити, чи подобається йому це. Якщо подобається, тоді він почне сам об вас тертися, якщо ні — краще зробити перерву і залишити його в спокої.

Зверніть увагу на поведінку і мову тіла вихованця

(Нижче також наведені ознаки того, що кішці може знадобитися невелика перерва):

Котик від вас відсувається;

Його вуха злегка повернені і стають сплющеними;

Він починає похитувати головою;

Його хвіст розпушений, високо піднятий або вигнутий;

Котик облизує ніс;

Перестає муркотіти;

Різко повертає голову;

Раптово починає себе вилизувати.

Подумайте про те, де саме ви його торкаєтеся

Більшість доброзичливих котиків воліють, щоб їх чіпали під підборіддям, навколо щік і біля основи вух, тому намагайтеся дотримуватися в основному цих областей.

Уникайте основ хвоста і живота, а також будьте обережні, торкаючись до спини і лапок.

Дотримуючись цих невеликих і простих порад, ви можете не тільки стати справжнім другом для своєї кішки, але і принести їй радість.