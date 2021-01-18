В Нидерландах вырос уровень пневмонии на козьих фермах, ученые ищут новую инфекцию

Исследование показывает, что риск инфицирования повышается в радиусе 1–1,5 км от козьих ферм.

На юге Нидерландов в начале 2008 года владелица одной из козьих ферм Жанетт Ван де Вен заметила более высокий уровень выкидышей среди коз, пишет The Guardian.

"Мы отправили образцы в ветеринарную службу. 9 из 10 результатов не дали никаких объяснений. Предполагался токсоплазмоз от кошек, но у нас не было кошек", – говорит Ван де Вен.

Владелица стада из 1700 коз в Северном Брабанте, провинции с большим количеством козьих ферм, продолжала присылать образцы. Наконец, в мае 2008 года подтверждена вспышка респираторной инфекции Ку-лихорадки. Она заражала домашний скот, включая коз, овец и крупный рогатый скот, обнаруживаясь в плаценте, околоплодных водах, моче, фекалиях и молоке.

Инфекция превратилась в кошмар для Нидерландов после того, как Ку-лихорадку подхватили тысячи людей, во время вспышки, которая длилась с 2007 по 2010 годы. Правительство Нидерландов уничтожило более 50 тыс. молочных коз на 55 фермах, чтобы остановить распространение болезни.

Примерно у половины инфицированных людей развились осложнения, такие как сердечная недостаточность и 95 человек умерли.

Спустя десятилетия новый риск зоонозных инфекций беспокоит голландских козоводов и ученых. Новые исследования, проведенные экспертами в области общественного здравоохранения и ветеринарии, связали случаи заболевания людей пневмонией с козоводческими фермами.

Эксперт из Утрехтского университета Дик Хидерик заявил, что у людей, живущих рядом с козьими фермами, риск развития пневмонии выше на 20-55%. Он добавляет, что чем ближе к козьей ферме, тем выше риск.

"Анализ показывает, что повышенный риск наблюдается в радиусе 1–1,5 км", – говорит Хидерик.

Симптомы различают, так у некоторых людей нет никаких признаков болезни, а у других поднимается температура, появляется озноб и мышечные боли.

Отмечается, что вспышка Ку-лихорадки началась после быстрого роста козоводства в Нидерландах, что привело к усилению мер безопасности на юге страны, где инфицированных было больше всего.

Также велись дебаты по поводу размеров и регулирования животноводческого сектора в стране, с призывами к сокращению вдвое поголовья скота.

После вспышки хозяйство медленно пополняли запасы козьего молока. Но за последние 20 лет производство козьего молока резко выросло за счет экспорта сыра в Германию и детских смесей на основе козьего молока в Китай. Выбраковка и ежегодная программа вакцинации коз означает, что Ку-лихорадка больше не должна представлять опасности.

Но данные о пневмонии, впервые появившиеся в 2013 году, привели к ограничениям в секторе с 2017 года. В Северном Брабанте и некоторых других провинциях расширение ферм было фактически приостановлено до тех пор, пока показатели пневмонии не снизятся.

"Большая плотность животных на ферме может способствовать возникновению инфекционных заболеваний", – говорит эксперт из Утрехтского университета Лидвин Смит, который одним из первых обнаружил высокие показатели пневмонии среди людей.

Он также подчеркнул, что в отношении козоводческих хозяйств пока нет "четкой связи между размером фермы и уровнем заболеваемости на них".

Член Нидерландской ассоциации сельского хозяйства и садоводства (LTO) Йос Толбум утверждает, что поскольку пока нет определенной причинно-следственной связи между козами и повышенным риском пневмонии, могут быть задействованы другие факторы.

"Возможно, после вспышки Ку-лихорадки люди, живущие рядом с козьими фермами, стали чаще обращаться к врачам", – говорит Толбум.

Специалист по зоонозам из Национального института общественного здравоохранения Нидерландов Йоханна Ван дер Гиссен не исключает, что пневмонию может вызывать зоонозная инфекция.

"Сейчас мы ищем причину, и поскольку Ку-лихорадки нет, и пневмония не связана с пылью (как на птицефабриках), наша гипотеза заключается в том, что это может быть новое зоонозное заболевание, но мы пока не знаем наверняка", – говорит Ван дер Гиссен.

Зоонозы – это группа инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванных патогеном (инфекционным агентом, таким как бактерия, вирус, паразит или прион), перешедшим от определенного вида животного (обычно позвоночного) к человеку.

Основными современными заболеваниями, такими как болезнь, вызванная вирусом Эбола и сальмонеллез, являются зоонозы.