У Нідерландах виріс рівень пневмонії на козячих фермах, вчені шукають нову інфекцію

Дослідження показує, що ризик інфікування підвищується в радіусі 1-1,5 км від козячих ферм.

На півдні Нідерландів на початку 2008 року власниця однієї з козячих ферм Жанетт Ван де Вен помітила вищий рівень викиднів серед кіз, пише The Guardian.

"Ми відправили зразки до ветеринарної служби. 9 з 10 результатів не дали ніяких пояснень. То міг бути токсоплазмоз від кішок, але у нас не було кішок", — говорить Ван де Вен.

Власниця стада з 1700 кіз в Північному Брабанте, провінції з великою кількістю козячих ферм, продовжувала надсилати зразки. Нарешті, в травні 2008 року підтверджено спалах респіраторної інфекції Ку-лихоманки. Вона заражала домашню худобу, включаючи кіз, овець і велику рогату худобу, виявляючись в плаценті, навколоплідних водах, сечі, фекаліях і молоці.

Інфекція перетворилася в кошмар для Нідерландів після того, як Ку-лихоманку підхопили тисячі людей, під час спалаху, яка тривала з 2007 по 2010 роки. Уряд Нідерландів знищив понад 50 тис молочних кіз на 55 фермах, щоб зупинити поширення хвороби.

Приблизно у половини інфікованих людей розвинулися ускладнення, такі як серцева недостатність і 95 осіб померли.

Через десятиліття новий ризик зоонозних інфекцій турбує голландських козівників і вчених. Нові дослідження, проведені експертами у сфері охорони здоровʼя і ветеринарії, звʼязали випадки захворювання людей на пневмонію з козоводними фермами.

Експерт з Утрехтського університету Дік Хідерік заявив, що у людей, що живуть поруч з козячими фермами, ризик розвитку пневмонії вище на 20-55%. Він додає, що чим ближче до козячої ферми, тим вище ризик.

"Аналіз показує, що підвищений ризик спостерігається в радіусі 1-1,5 км", — говорить Хідерік.

Симптоми розрізняють, так у деяких людей немає ніяких ознак хвороби, а у інших піднімається температура, зʼявляється озноб і болі у мʼязах.

Відзначається, що спалах Ку-лихоманки почався після швидкого зростання козоводства в Нідерландах, що призвело до посилення заходів безпеки на півдні країни, де інфікованих було найбільше.

Також велися дебати з приводу розмірів і регулювання тваринницького сектора в країні, із закликами до скорочення вдвічі поголівʼя худоби.

Після спалаху господарство повільно поповнювали запаси козячого молока. Але за останні 20 років виробництво козячого молока різко зросла за рахунок експорту сиру в Німеччину і дитячих сумішей на основі козячого молока в Китай. Вибракування і щорічна програма вакцинації кіз означає, що Ку-лихоманка більше не повинна становити небезпеку.

Але дані про пневмонію, що вперше зʼявилися в 2013 році, призвели до обмежень в секторі з 2017 року. У Північному Брабанте і деяких інших провінціях розширення ферм було фактично припинено до тих пір, поки показники пневмонії не зменшаться.

"Велика щільність тварин на фермі може сприяти виникненню інфекційних захворювань", — говорить експерт з Утрехтського університету Лідвін Сміт, який одним з перших виявив високі показники пневмонії серед людей.

Він також підкреслив, що по відношенню до козоводних господарств поки немає "чіткого звʼязку між розміром ферми і рівнем захворюваності на ній".

Член Нідерландської асоціації сільського господарства і садівництва (LTO) Йос Толбум стверджує, що оскільки поки немає певного причинно-наслідкового звʼязку між козами і підвищеним ризиком пневмонії, можуть бути задіяні інші фактори.

"Можливо, після спалаху Ку-лихоманки люди, які живуть поруч з козячими фермами, стали частіше звертатися до лікарів", — говорить Толбум.

Спеціаліст із зооноз із Національного інституту охорони здоровʼя Нідерландів Йоханна Ван дер Гіссен не виключає, що пневмонію може викликати зоонозна інфекція.

"Зараз ми шукаємо причину, і оскільки Ку-лихоманки немає, і пневмонія не повʼязана з пилом (як на птахофабриках), наша гіпотеза полягає в тому, що це може бути нове зоонозное захворювання, але ми поки не знаємо напевно", — говорить Ван дер Гіссен.

Зоонози — це група інфекційних і паразитарних захворювань, викликаних патогеном (інфекційним агентом, таким як бактерія, вірус, паразит або пріон), який перейшов від певного виду тварини (зазвичай хребетного) до людини.

Основними сучасними захворюваннями, такими як хвороба, викликана вірусом Ебола і сальмонельоз, є зоонози.