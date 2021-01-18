Ученые выяснили, почему и как некоторые люди "слышат" голоса мертвых

Исследователи хотели узнать, почему некоторые называют галлюцинации спиритизмом, а другие лечат расстройства психики.

Согласно новому исследованию, предрасположенность к большей погруженности в задания, необычные слуховые переживания в детстве и высокая восприимчивость к слуховым галлюцинациям — все это сильнее проявляется у тех, кто называет себя яснослышащими, пишет Science Alert.

По мнению ученых, это открытие может помочь лучше понять тревожные слуховые галлюцинации, которые сопровождают психические заболевания, такие как шизофрения.

Яснослышание и ясновидение — переживание видения и слухового восприятия чего-либо в отсутствии внешних стимулов, которое зачастую приписывают общению с духами мертвых, представляют большой интерес как для антропологов, изучающих религиозные практики, так и для ученых, исследующих патологические галлюцинации.

В частности, исследователи хотели бы лучше понять, почему некоторые люди со слуховыми переживаниями говорят о спиритуалистическом опыте, а другие находят такой опыт пугающим и получают диагноз "расстройство психики".

"Спиритуалисты сообщают о необычных слуховых переживаниях, чаще позитивных, которые начинаются в раннем детстве и которые они способны контролировать. Понимание того, как они возникают и развиваются, может помочь нам больше узнать о болезненном или пугающем опыте яснослышания, которое не поддается контролю", — объяснил психолог Питер Мозли из Нортумбрийского университета в Великобритании.

Он и его коллега психолог Адам Пауэлл из Даремского университета опросили 65 яснослышащих из Национального союза спиритуалистов Великобритании и 143 обычных человека, чтобы понять, что отличает спиритуалистов от тех, кто не "слышат" голоса мертвых.

В целом 44,6% опрошенных спиритуалистов сообщили, что слышат голоса ежедневно, при этом большинство слышит их внутри своей головы, но 31,7% заявили, что голоса звучат и снаружи. Результаты опроса поразили всех.

По сравнению с населением в целом спиритуалисты также утверждали о более сильной вере в паранормальное вне зависимости от отношения окружающих к этой вере.

Первый опыт слуховых галлюцинаций спиритуалистов возникал в юном возрасте, в среднем в 21,7 лет, а также сообщали о высоком уровне погружения. Исследователи отметили, что в большинстве случаев спиритуалисты не знали о яснослышании вплоть до первого переживания.

В общей популяции высокий уровень погруженности в переживания сильно коррелировал с верой в паранормальное, однако такой корреляции не было выявлено для слуховых галлюцинаций. Кроме того, в обеих группах не было найдено различий в степени веры в паранормальное и склонностью к зрительным галлюцинациям.

Результаты исследования говорят о том, что способность "слышать" голоса мертвых вряд ли является следствием влияния коллектива, подходящего социального контекста или внушаемости. Вместо этого такие люди уходят в спиритуализм, поскольку он согласуется с их опытом и имеет для них особое значение.

"Для участников нашего исследования, спиритуализм помогает объяснить их экстраординарные детские переживания и частые слуховые галлюцинации. Но все эти переживания могут быть результатом скорее наличия определенных склонностей и ранних способностей, а не простой веры в возможность контакта с мертвыми", — заключает Пауэлл.

Дальнейшие исследования помогут изучить разнообразие культурных контекстов для лучшего понимания взаимосвязей между погружением в переживание, верой и странным ощущением того, как призрак якобы шепчет на ухо.