Вчені з'ясували, чому і як деякі люди "чують" голоси мертвих

Дослідники хотіли дізнатися, чому деякі називають галюцинації спіритизмом, а інші лікують розлади психіки.

Згідно з новим дослідженням, схильність до більшої заглибленості в завдання, незвичайні слухові переживання в дитинстві і висока сприйнятливість до слухових галюцинацій — все це сильніше проявляється у тих, хто називає себе ясночуючим, пише Science Alert.

На думку вчених, це відкриття може допомогти краще зрозуміти тривожні слухові галюцинації, які супроводжують психічні захворювання, такі як шизофренія.

Ясночуття і ясновидіння — переживання бачення і слухового сприйняття чого-небудь у відсутності зовнішніх стимулів, які часто приписують спілкуванню з духами мертвих, становлять великий інтерес як для антропологів, які вивчають релігійні практики, так і для вчених, які досліджують патологічні галюцинації.

Зокрема, дослідники хотіли б краще зрозуміти, чому деякі люди зі слуховими переживаннями говорять про спіритуалістичний досвід, а інші вважають такий досвід лячним і отримують діагноз "розлад психіки".

"Спіритуалісти повідомляють про незвичні слухові переживання, частіше позитивні, які починаються в ранньому дитинстві і які вони здатні контролювати. Розуміння того, як вони виникають і розвиваються, може допомогти нам більше дізнатися про хворобливий або лячний досвід ясночуття, який не піддається контролю", — пояснив психолог Пітер Мозлі з Нортумбрійського університету у Великобританії.

Він і його колега, психолог Адам Пауелл з Даремського університету, опитали 65 ясночуючих з Національної спілки спіритуалістів Великобританії і 143 звичайних людини, щоб зрозуміти, що відрізняє спіритуалістів від тих, хто не "чує" голоси мертвих.

В цілому 44,6% опитаних спіритуалістів повідомили, що чують голоси щодня, при цьому більшість чує їх усередині своєї голови, але 31,7% заявили, що голоси звучать і зовні. Результати опитування вразили всіх.

У порівнянні з населенням в цілому спіритуалісти також стверджували про сильнішу віру в паранормальне незалежно від ставлення оточення до цієї віри.

Перший досвід слухових галюцинацій спіритуалістів виникав в юному віці, в середньому в 21,7 років, а також повідомляли про високий рівень занурення. Дослідники відзначили, що в більшості випадків спіритуалісти не знали про ясночуття аж до першого переживання.

У загальній популяції високий рівень заглибленості в переживання сильно корелював з вірою в паранормальне, однак такої кореляції не було виявлено для слухових галюцинацій. Крім того, в обох групах не знайшли відмінностей в ступені віри в паранормальне і схильністю до зорових галюцинацій.

Результати дослідження говорять про те, що здатність "чути" голоси мертвих навряд чи є наслідком впливу колективу, відповідного соціального контексту або сугестивності. Замість цього такі люди йдуть в спіритуалізм, оскільки він узгоджується з їх досвідом і має для них особливе значення.

"Для учасників нашого дослідження, спіритуалізм допомагає пояснити їх екстраординарні дитячі переживання і часті слухові галюцинації. Але всі ці переживання можуть бути результатом швидше наявності певних схильностей і ранніх здібностей, а не простої віри в можливість контакту з мертвими", — робить висновок Пауелл.

Подальші дослідження допоможуть вивчити різноманітність культурних контекстів для кращого розуміння взаємозв'язків між зануренням в переживання, вірою і дивним відчуттям того, як привид нібито шепоче на вухо.