Голландцы создали самый быстрый веломобиль в мире — Snoek

Новинка обойдется в 8 тыс. евро.

Компания Velomobiel.nl (Нидерланды) создала гоночный веломобиль, корпус которого по форме напоминает рыбу. Именно поэтому новинка получила название Snoek, что переводится как "щука".

Корпус в виде рыбы обеспечивает модели хорошие аэродинамические показатели. Он сделан из прочного и легкого углеволокна, благодаря чему вес Snoek составляет всего 20 кг, тогда как большинство веломобилей весят 30–40 кг, передает издание newatlas.com.

Также "на борту" новинки имеются барабанные тормоза от британской компании Sturmey-Archer, 22-скоростная трансмиссия из компонентов Shimano и SRAM, два 20-дюймовых колеса спереди и одно 28-дюймовое колесо сзади. Все колеса крепятся к раме веломобиля через подвеску. Верхнее отверстие корпуса, через которое пользователь садится в веломобиль, закрывается либо гибким аэродинамическим чехлом, либо жесткой крышкой Racehood.

[ + – ] Тестовый заезд веломобиля Snoek

По словам соучредителя Velomobiel.nl Тео ван Андела, веломобиль уже протестировал известный велогонщик, однако имени спортсмена он не назвал. "Ведущий велогонщик стал нашим клиентом. он планирует участвовать в соревнованиях на Snoek. После тестового заезда он сказал, что этот веломобиль намного быстрее других моделей. Гонщик сумел развить на нем скорость 60 км/ч", — поделился ван Андел.

[ + – ] Веломобилист может спрятаться за гибким аэродинамическим чехлом Фото: Velomobiel.nl

Компания будет выпускать Snoek в различных комплектациях, в том числе предназначенных для комфортного и безопасного передвижении по городу. Однако пока не известно, когда именно "щуки" поступят в продажу. На данный момент оформлены предзаказы на изготовление 22 моделей. Чтобы их изготовить, инженерам понадобится более года. Если же Snoek станет крупносерийным, он будет продаваться по цене приблизительно 8 тыс. евро.

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