Голландці створили найшвидший веломобіль у світі — Snoek

Новинка обійдеться у 8 тис євро.

Компанія Velomobiel.nl (Нідерланди) створила гоночний веломобіль, корпус якого за формою нагадує рибу. Саме тому новинка отримала назву Snoek, що перекладається як "щука".

Корпус у вигляді риби забезпечує моделі хороші аеродинамічні показники. Він зроблений з міцного і легкого вуглеволокна, завдяки чому вага Snoek становить всього 20 кг, тоді як більшість веломобілів важать 30-40 кг, передає видання newatlas.com.

Також "на борту" новинки є барабанні гальма від британської компанії Sturmey-Archer, 22-швидкісна трансмісія з компонентів Shimano і SRAM, два 20-дюймових колеса спереду і одне 28-дюймове колесо ззаду. Всі колеса кріпляться до рами веломобіля через підвіску. Верхній отвір корпусу, через який користувач сідає в веломобіль, закривається або гнучким аеродинамічним чохлом, або жорсткою кришкою Racehood.

[ + – ] Тестовий заїзд веломобіля Snoek

За словами співзасновника Velomobiel.nl Тео ван Андел, веломобіль вже протестував відомий велогонщик, проте імені спортсмена він не назвав. "Провідний велогонщик став нашим клієнтом. Він планує брати участь в змаганнях на Snoek. Після тестового заїзду він сказав, що цей веломобіль набагато швидше за інші моделі. Гонщик зумів розвинути на ньому швидкість 60 км/год", — поділився ван Андел.

[ + – ] Веломобіліст може сховатися за гнучким аеродинамічним чохлом Фото: Velomobiel.nl

Компанія буде випускати Snoek в різних комплектаціях, в тому числі призначених для комфортного і безпечного пересування містом. Однак поки не відомо, коли саме "щуки" надійдуть в продаж. На даний момент оформлені попередні замовлення на виготовлення 22 моделей. Щоб їх виготовити, інженерам знадобиться більше року. Якщо ж Snoek стане повносерійним, він буде продаватися за ціною приблизно 8 тис євро.

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