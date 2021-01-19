Тревожный сигнал. Калифорнийская мутация коронавируса изменила важную часть SARS-CoV-2

Новый штамм L452R частично изменил шиповидный белок вируса, на который нацелены большинство вакцин.

В Калифорнии появилась новая мутация коронавируса, которая уже привела к крупной вспышке заболевания в Сан-Хосе. Об этом сообщает Live Science.

Ученые пока не могут сказать, является ли новая мутация L452R боле заразной, чем другие штаммы SARS-CoV-2. Но его присутствие во множестве не связанных между собой вспышек настораживает чиновников здравоохранения.

"Тот факт, что этот штамм был обнаружен в нескольких крупных вспышках в нашем округе, является тревожным сигналом и требует дальнейшего расследования", – заявила санитарный врач округа Санта-Клара Сара Коди.

Мутация L452R отличается от штамма коронавируса B.1.1.7, впервые обнаруженного в Великобритании. Исследователи подсчитали, что штамм B.1.1.7 на 50-47% более распространен, чем стандартный штамм коронавируса.

В это же время, о штамме L452R пока известно намного меньше. Эта мутация коронавируса была впервые обнаружена в мае 2020 года, и осенью начала встречаться все чаще. Штамм L452R был обнаружен в 3,8% случаев в ноябре с помощью секвенирования генов. К концу декабря – началу января штамм уже встречался в 25,2% секвенированных образцах вируса. Однако, проанализировано было относительно небольшое количество образцов, которое не охватило весь штат. По данным Департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара, новый штам был обнаружен в 12 городах, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего. Но еще слишком рано говорить о том, сколько заражений в Калифорнии связано со штаммом L452R.

Тот факт, что конкретный штамм вируса начинает вытеснять другие, не обязательно означает, что мутация более заразна. Иногда штаммам просто везет, размножаясь в нескольких суперраспространителях, которые могут заразить вирусом больше людей.

Увеличение случаев L452R совпало с резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Калифорнии. Поэтому мутация могла быть "вызвана самим всплеском, а не быть его причиной", говорит специалист по инфекционным заболеваниям Тревор Бедфорд.

Но исследователи беспокоятся, так как некоторые из мутаций L452R влияют на шиповидный белок вируса, который позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки. Именно шиповидный белок является основной мишенью для вакцин от коронавируса компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также вакцины Novavax и Johnson & Johnson. Мутации в шиповидном белке могут сделать новый штамм SARS-CoV-2 менее восприимчивым к вакцине.

"Этот штамм несет в себе три мутации, включая L452R в шиповидном белке, который используется для заражения клеток. Исследователи из UCSF и других организаций начнут проводить лабораторные исследования, чтобы определить является ли вирус более заразным, и как на него подействуют вакцины", – говорит вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу.