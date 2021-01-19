Тривожний сигнал. Каліфорнійська мутація коронавірусу змінила важливу частину SARS-CoV-2

Новий штам L452R частково змінив шиповидний білок вірусу, на який націлені більшість вакцин.

У Каліфорнії з'явилася нова мутація коронавірусу, яка вже привела до великого спалаху захворювання в Сан-Хосе. Про це повідомляє Live Science.

Учені поки не можуть сказати, чи є нова мутація L452R більш заразною, ніж інші штами SARS-CoV-2. Але його присутність у великій кількості не пов'язаних між собою спалахів насторожує чиновників охорони здоров'я.

"Той факт, що цей штам був виявлений у декількох великих спалахах у нашому окрузі, є тривожним сигналом і вимагає подальшого розслідування", — заявила санітарний лікар округу Санта-Клара Сара Коді.

Мутація L452R відрізняється від штаму коронавірусу B.1.1.7, уперше виявленого у Великобританії. Дослідники підрахували, що штам B.1.1.7 на 50-47% більше поширений, ніж стандартний штам коронавірусу.

У цей же час, про штам L452R поки відомо набагато менше. Ця мутація коронавірусу була вперше виявлена в травні 2020 року, і восени почала зустрічатися все частіше. Штам L452R був виявлений у 3,8% випадків у листопаді за допомогою секвенування генів. До кінця грудня — початок січня штам вже зустрічався в 25,2% секвенуватих зразках вірусу. Однак, проаналізована була відносно невелика кількість зразків, яка охопила весь штат. За даними Департаменту громадської охорони здоров'я округу Санта-Клара, новий штам був виявлений у 12 містах, включаючи Лос-Анджелес, Сан-Франциско і Сан-Дієго. Але ще занадто рано говорити про те, скільки заражень у Каліфорнії пов'язано зі штамом L452R.

Той факт, що конкретний штам вірусу починає витісняти інші, не обов'язково означає, що мутація більш заразна. Іноді штамам просто щастить, розмножуючись у декількох суперрозповсюджувачах, які можуть заразити вірусом більше людей.

Збільшення випадків L452R збіглося з різким зростанням числа випадків захворювання коронавірусом у Каліфорнії. Тому мутація могла бути "викликана самим сплеском, а не бути його причиною", говорить фахівець з інфекційних захворювань Тревор Бедфорд.

Але дослідники турбуються, оскільки деякі з мутацій L452R впливають на шиповидний білок вірусу, який дозволяє SARS-CoV-2 проникати в клітини. Саме шиповидний білок є основною мішенню для вакцин від коронавірусу компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca, а також вакцини Novavax і Johnson & Johnson. Мутації в шиповидному білку можуть зробити новий штам SARS-CoV-2 менш сприйнятливим до вакцини.

"Цей штам несе в собі три мутації, включаючи L452R в шиповидному білку, який використовується для зараження клітин. Дослідники з UCSF і інших організацій почнуть проводити лабораторні дослідження, щоб визначити, чи є вірус більш заразним і як на нього подіють вакцини", — говорить вірусолог з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Чарльз Чіу.