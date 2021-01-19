Обнаружены две загадочные галактики, больше Млечного Пути в 62 раза

Гигантские радиогалактики найдены на крошечном клочке неба, вероятность такой находки составляла менее 0,0003%.

Астрономы с помощью огромного радиотелескопа в Южной Африке обнаружили два крупнейших из известных одиночных объекта во Вселенной. Об этом сообщает Forbes.

По словам ученых, две "гигантские радиогалактики", примерно в 62 раза больше, чем Млечный Путь и были обнаружена на крошечном клочке неба.

Авторы исследования теперь предполагают, что подобные "космические монстры" могут встречаться во Вселенной намного чаще, чем предполагалось ранее.

"Мы обнаружили эти гигантские радиогалактики в области неба, площадь которой примерно в четыре раза больше площади полной Луны", – говорит ведущий автор исследования из Университета Кейптауна Хасинта Делхайз.

Вероятность обнаружения двух гигантских радиогалактик (ГРГ) на такой небольшой площади оценивается в менее 0,0003%.

"Это означает, что гигантские радиогалактики, вероятно, более распространены, чем мы думали", – отмечает Делхайз.

Гигантская радиогалактика – это галактика размером около 700 килопарсеков, что примерно в 22 раза больше Млечного Пути, ее длина составляет более 2,28 млн световых лет.

Считается, что существует всего 831 "гигантская радиогалактика". Большинство из них – эллиптические галактики с массивными черными дырами.

Также ученые предполагают, что ГРГ существуют несколько сотен миллионов лети, и этого достаточно, чтобы радиоджеты галактик выросли до громадных размеров. Радиоджет – это материал, извергающийся из центров некоторых галактик. Он близок к скорости света и излучает сильные радиоволны.

Обнаруженные галактики MGTC J095959.63+024608.6 и MGTC J100016.84+015133.0 намного больше, чем обычные ГРГ.

"Эти две галактики особенные, потому что они входят в число крупнейших из известных гигантов и в ТОП всех гигантских радиогалактик. Они более двух мегапарсеков в радиусе, что составляет около 6,5 млн световых лет, или примерно в 62 раза больше Млечного Пути", – говорит соавтор исследования из Университета Западного Кейпа Мэтью Прескотт.

Обе галактики были обнаружены на новых радиокартах неба, созданных MeerKAT International Gigahertz Tiered Extragalactic Exploration (MIGHTEE) с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

Радиоастрономия – это исследования небесных объектов, который излучают радиоволны, чтобы выявить скрытые излучения, взрывы и сигналы. Это помогает увидеть Вселенную такой, какая она есть на самом деле, а не просто ее внешний вид.