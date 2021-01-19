Виявлено дві загадкові галактики, більші за Чумацький Шлях у 62 рази

Гігантські радіогалактики знайшли на крихітному клаптику неба, ймовірність такої знахідки становила менш 0,0003%.

Астрономи за допомогою величезного радіотелескопу в Південній Африці виявили два найбільших з нині відомих поодиноких об'єкти у Всесвіті. Про це повідомляє Forbes.

За словами вчених, дві "гігантські радіогалактики", приблизно в 62 рази більші, ніж Чумацький Шлях і були виявлені на крихітному клаптику неба.

Автори дослідження тепер припускають, що подібні "космічні монстри" можуть зустрічатися у Всесвіті набагато частіше, ніж передбачалося раніше.

"Ми виявили ці гігантські радіогалактики в області неба, площа якої приблизно в чотири рази більше площі повного Місяця", — говорить провідний автор дослідження з Університету Кейптауна Хасінто Делхайз.

Ймовірність виявлення двох гігантських радіогалактик (ГРГ) на такій невеликій площі оцінюється в менш 0,0003%.

"Це означає, що гігантські радіогалактики, ймовірно, поширеніші, ніж ми думали", — зазначає Делхайз.

Гігантська радіогалактика — це галактика розміром близько 700 кілопарсек, що приблизно в 22 рази більше Чумацького Шляху, її довжина становить понад 2,28 мільйонів світлових років.

Вважається, що існує всього 831 "гігантська радіогалактика". Більшість з них — еліптичні галактики з масивними чорними дірами.

Також вчені припускають, що ГРГ існують кілька сотень мільйонів років, і цього достатньо, щоб радіоджети галактик зросли до величезних розмірів. Радіоджет — це матеріал, що викидається з центрів деяких галактик. Він близький до швидкості світла і випромінює сильні радіохвилі.

Виявлені галактики MGTC J095959.63 + 024608.6 і MGTC J100016.84 + 015133.0 набагато більші, ніж звичайні ГРГ.

"Ці дві галактики особливі, тому що вони входять до числа найбільших з відомих гігантів і в ТОП всіх гігантських радіогалактик. Вони більше двох мегапарсек в радіусі, що становить близько 6,5 млн світлових років, або приблизно в 62 рази більше Чумацького Шляху", — каже співавтор дослідження з Університету Західного Кейпа Метью Прескотт.

Обидві галактики були виявлені на нових радіокартах неба, створених MeerKAT International Gigahertz Tiered Extragalactic Exploration (MIGHTEE) за допомогою радіотелескопу MeerKAT в Південній Африці.

Радіоастрономія — це дослідження небесних об'єктів, які випромінюють радіохвилі, щоб виявити приховані випромінювання, вибухи і сигнали. Це допомагає побачити Всесвіт таким, яким він є насправді, а не просто його зовнішній вигляд.