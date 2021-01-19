В Британии обнаружили редкую летучую мышь, которую не видели более ста лет

Находящаяся под угрозой исчезновения подковообразная летучая мышь была замечена в мрачном переходе Дуврского замка

Впервые за сто лет в Британии заметили чрезвычайно редкую и находящуюся под угрозой исчезновения подковообразную летучую мышь (Rhinolophus ferrumequinum). Иронично, но обнаружили ее в Подковообразном переходе Дуврского замка в графстве Кент. Об этом пишет Daily Mail.

Нашли редкую мышь члены общества по защите летучих мышей. Переход замка обычно закрыт для посетителей и редко посещается служащими, возможно, именно поэтому млекопитающее и выбрало это уединенное место для ночевки. Во времена наполеоновский войн этот переход был частью оборонительных сооружений.

[ + – ] Дуврский замок

В Британии подковообразную летучую мышь не встречали более ста лет. Снижению их популяции способствует уничтожение среды обитания и использование фермерами инсектицидов, убивающих насекомых, которыми летучие мыши питаются.

"Мы были удивлены, когда Kent Bat Group сообщила нам об этом невероятно важном открытии. Для нас большая честь, что редкая подковообразная летучая мышь нашла свой дом в замке — и в метко названном Подковообразном проходе. В English Heritage мы заботимся не только об исторически важных достопримечательностях, но и гордимся тем, что можем предоставить убежище для невероятного представителя дикой природы, связанной с английской историей", — сказал Нил Макколлум из English Heritage Kent.

[ + – ] Летучая мышь

Rhinolophus ferrumequinum – встречается в соседней Франции, также водится в Северной Африке, Центральной и Восточной Азии. В Великобритании их насчитывается не более четырех тысяч, что составляет лишь 1% от прежнего количества. Не смотря на свой устрашающий вид, эти летучие мыши вырастают максимум до 6 сантиметров в длину и весят около 30 грамм, а прожить могу до 30 лет.