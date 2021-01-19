У Британії виявили рідкісного кажана, якого не бачили понад сто років

Підковоподібний кажан, що знаходиться під загрозою зникнення, був помічений у похмурому переході Дуврського замку

Вперше за сто років в Британії помітили надзвичайно рідкісного, який знаходиться під загрозою зникнення, підковоподібного кажана (Rhinolophus ferrumequinum). Іронічно, але виявили її в підковоподібному переході Дуврського замку в графстві Кент. Про це пише Daily Mail.

Знайшли рідкісну мишу члени товариства захисту кажанів. Перехід замку зазвичай закритий для відвідувачів і рідко відвідується службовцями, можливо, саме тому ссавець і обрав це відокремлене місце для ночівлі. За часів наполеонівськх воєн цей перехід був частиною оборонних споруд.

[ + – ] Дуврський замок

У Британії підковоподібну летючу мишу не зустрічали понад сто років. Зниженню їх популяції сприяє знищення середовища проживання і використання фермерами інсектицидів, що вбивають комах, якими кажани харчуються.

"Ми були здивовані, коли Kent Bat Group повідомила нам про це неймовірно важливе відкриття. Для нас велика честь, що рідкісна підковоподібний кажан знайшов свій будинок в замку — і в влучно названому підковоподібному проході. У English Heritage ми піклуємося не тільки про історично важливі памʼятки, а й пишаємося тим, що можемо надати притулок для неймовірного представника дикої природи, повʼязаної з англійської історією", — сказав Ніл Макколлум з English Heritage Kent.

[ + – ] кажан

Rhinolophus ferrumequinum — зустрічається в сусідній Франції, також водиться в Північній Африці, Центральній і Східній Азії. У Великобританії їх налічується не більше чотирьох тисяч, що становить лише 1% від колишньої кількості. Не зважаючи на свій страхітливий вигляд, ці кажани виростають максимум до 6 сантиметрів в довжину і важать близько 30 грам, а прожити можуть до 30 років.