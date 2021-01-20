В Египте в одном из захоронений нашли свиток "Книги мертвых", длиной около 4 метров

На свитке содержится своего рода путеводитель по загробному миру.

В Египте, в древнем некрополе Саккары, недавно был найден в одной из могил свиток "Книги мертвы" длиной 4 метра. Об этом сообщает Live Science.

Новая археологическая находка также включает в себя погребальный храм царицы Неарит, супруги фараона Тети, правившего Египтом с 2323 г. до н.э. до 2291 г. до н.э. В найденном храме хранились подношения царице.

[ + – ] Фигурка людей на лодке была найдена в погребальных шахтах. Фото: Egyptian Antiquities Ministry

Рядом с одной из пирамид группа египетских археологов обнаружила серию погребальных шахт, содержащих останки людей, живших во время 18 и 19 династий Египта (1550 г. до н.э. — 1186 г. до н.э.). Захоронения, вероятно, были частью культа поклонения Тети, появившегося после смерти фараона.

На данный момент команда археологов обнаружила в шахтах более 50 деревянных гробов, а также множество других предметов. Самым интересным из них оказался папирус длиной 4 метра, который содержит 17-ю главу "Книги мертвых" – рукопись, которую древние египтяне создали, как путеводитель по загробной жизни.

На папирусе написано имя его владельца – Пухаф, оно же было найдено на одном из деревянных гробов, а также на четырех статуэтках ушебти. Древние египтяне считали, что ушебти прислуживают своим владельцам в загробной жизни.

Пока египтологи анализируют найденный папирус, но ожидают увидеть на нем ряд вопрос и ответов – своего рода шпаргалку для людей, пытающихся сориентироваться в загробной жизни. Еще неизвестно, имеет ли найденный экземпляр 17-й главы "Книги мертвых" тот же формат.

Кроме этого, в погребальных шахтах была обнаружена стела, принадлежащая человеку по имени Хаптах, который был надзирателем военной колесницы фараона. Стелла также была посвящена жене надзирателя Мвтемвии. В верхней части стелы изображена пара, отдающая дань уважения богу подземного мира Осирису, а в нижней части пара находится в окружении своих детей. Трое дочерей сидя нюхают цветы лотоса, а трое сыновей стоят рядом с родителями.

[ + – ] Стела надзирателя военной колесницы фараона. Фото: Egyptian Antiquities Ministry

Археологи не уверены, какому именно фараону служил Хаптах. Возможно, он служил Рамсесу II (с 1279 г. до н.э. по 1213 г. до н.э.), известному своими военными кампаниями. Надпись на стеле гласит, что двое детей Хапты названы в честь членов семьи Рамсеса II.