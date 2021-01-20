У Єгипті в одному з поховань знайшли сувій "Книги мертвих", довжиною близько 4 метрів

На свиті міститься свого роду путівник по загробному світу.

У Єгипті, в стародавньому некрополі Саккари, недавно був знайдений в одній з могил сувій "Книги мертвих" довжиною 4 метри. Про це повідомляє Live Science.

Нова археологічна знахідка також включає в себе похоронний храм цариці Неарії, дружини фараона Теті, що правив Єгиптом з 2323 до н.е. до 2291 до н.е. У знайденому храмі зберігалися підношення цариці.

[ + – ] Фігурка людей на човні була знайдена в похоронних шахтах. Фото: лодка из гробницы

Поруч однієї з пірамід група єгипетських археологів виявила серію похоронних шахт, що містять останки людей, що жили під час 18 і 19 династій Єгипту (1550 до н.е. — 1186 р.до н.е.). Поховання, ймовірно, були частиною культу поклоніння Тітки, що з'явився після смерті фараона.

Зараз команда археологів виявила в шахтах понад 50 дерев'яних трун, а також безліч інших предметів. Найцікавішим з них виявився папірус довжиною 4 метри, який містить 17-й розділ "Книги мертвих" — рукопис, який стародавні єгиптяни створили, як путівник по загробному житті.

На папірусі написано ім'я його власника — Пухаф, воно ж було знайдено на одному з дерев'яних домовин, а також на чотирьох статуетках ушебти. Стародавні єгиптяни вважали, що ушебти прислужують своїм власникам в загробному житті.

Поки єгиптологи аналізують знайдений папірус, але очікують побачити на ньому ряд питання і відповідей — свого роду шпаргалку для людей, які намагаються зорієнтуватися в загробному житті. Ще невідомо, чи має знайдений екземпляр 17-го розділу "Книги мертвих" той же формат.

Крім цього, в похоронних шахтах була виявлена стела, що належить людині на ім'я Хаптах, який був наглядачем військової колісниці фараона. Стелла також була присвячена дружині наглядача Мвтемвії. У верхній частині стели зображена пара, що віддає данину поваги богу підземного світу Осирису, а в нижній частині пара знаходиться в оточенні своїх дітей. Троє дочок сидячи нюхають квіти лотоса, а троє синів стоять поруч з батьками.

[ + – ] Стела наглядача військової колісниці фараона. Фото: стела

Археологи не впевнені, якому саме фараону служив Хаптах. Можливо, він служив Рамсесу II (з 1279 до н.е. по 1213 р.до н.е.), відомому своїми військовими кампаніями. Напис на стелі говорить, що двоє дітей Хапти названі на честь членів сім'ї Рамсеса II.