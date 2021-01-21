Новые вакцины от коронавируса уже устарели из-за штамма из Южной Африки, – исследование

Вакцины необходимо обновить, так как способность антител нейтрализовать новый штамм вируса упала в восемь раз.

Новое исследование показывает, что вакцины против коронавируса, возможно, придется обновить в этом году, чтобы обеспечить защиту от штамма из Южной Африки. Об этом сообщает The Guardian.

Работа ученых из правительства Южной Африки показывает, что мутации нового штамма, известного как 501Y.v2 или B1351, делают коронавирус существенно устойчивым к антителам в плазме крови у пациентов, переболевших COVID-19.

Вероятность повторного заражения людей, перенесших болезнь, может быть выше, а вакцины могут быть менее эффективными.

Исследователи обнаружили, что способность антител нейтрализовать вирус с новым штаммом упала в восемь раз. Это означает, что в лабораторных условиях для нейтрализации штамма B1351 потребовалось в восемь раз больше антител, чем с прошлыми мутациями.

В работе, которую еще предстоит рецензировать, команда из Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге обнаружила, что эффективность богатой антителами плазмы сильно варьируется.

Нейтрализующая способность плазмы у некоторых пациентов упала в 64 раза при тестировании с новым штаммом, у других показатели остались неизменными. Ученые пишут, что почти половина, или 22 из 44 пациентов, "не имела заметной нейтрализующей активности".

Исследователи предупреждают, что южноафриканский штамм коронавируса представляет "значительный риск повторного заражения". Они указывают на "срочную потребность" в вакцинах, которые можно быстро изменить. В Южной Африке уже сообщается о повторных случаях заражения штаммом B1351.

Восьмикратное снижение эффективности – это порог, которым ВОЗ руководствуется для принятия решения об обновлении вакцин против сезонного гриппа.

Если результаты, полученные в Южной Африке, подтвердятся, то вакцина будет обновлена во время плановой процедуры этой осенью, говорит иммунолог из Вашингтонского университета Тревор Бедфорд.

"У нас есть потрясающая вакцина, которая работает против циркулирующих в настоящее время вирусов. А если возникнет необходимость, проблему можно будет решить с помощью обновления вакцины", – отмечает Бедфорд.

Штамм B1351, впервые обнаруженный в Южной Африке, отличается от мутации B117, которая была найдена в Великобритании, хотя обе касаются шиповидного белка. Эта особенность, по-видимому, делает оба штамма более заразными.

"Вы должны задать гипотетический вопрос: достаточно ли велики изменения, чтобы подорвать защиту с помощью нынешних вакцин? Ответ для штамма из Южной Африки будет положительным", – говорит профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн.

В это же время, исследования вакцины Pfizer/BioNTech показывают, что она защищает от британского штамма B117.

Ученые из BioNTech проверили способность антител, взятых у 16 участников испытаний вакцины, нейтрализовать уханьский штамм и вирус с мутациями B117. Между ними не было разницы, поэтому вакцина должна быть эффективна против обоих штаммов.

"Новость не была неожиданностью, но она очень желанна. Было бы интересно провести такие же эксперименты с южноафриканским штаммом", – говорит вирусолог из Института Фрэнсиса Крика Джонатан Стоу.