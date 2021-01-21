Нові вакцини від коронавірусу вже застаріли через штам з Південної Африки, — дослідження

Вакцини необхідно оновити, оскільки здатність антитіл нейтралізувати новий штам вірусу впала у вісім разів.

Нове дослідження показує, що вакцини проти коронавірусу, можливо, доведеться оновити цього року, щоб забезпечити захист від штаму з Південної Африки. Про це повідомляє The Guardian.

Робота вчених з уряду Південної Африки показує, що мутації нового штаму, відомого як 501Y.v2 або B1351, роблять коронавірус істотно стійким до антитіл у плазмі крові пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

Імовірність повторного зараження людей, які перенесли хворобу, може бути вищою, а вакцини можуть бути менш ефективними.

Дослідники виявили, що здатність антитіл нейтралізувати вірус з новим штамом впала у вісім разів. Це означає, що в лабораторних умовах для нейтралізації штаму B1351 треба було у вісім разів більше антитіл, ніж з минулими мутаціями.

Під час роботи, яку ще належить рецензувати, команда з Національного інституту інфекційних захворювань в Йоганнесбурзі виявила, що ефективність плазми, багатої на антитіла, істотно відрізняється.

Нейтралізувальна здатність плазми у деяких пацієнтів впала у 64 рази під час тестування з новим штамом, у решти показники залишилися незмінними. Учені пишуть, що майже половина, або 22 з 44 пацієнтів, "не мала помітної нейтралізувальної активності".

Дослідники попереджають, що південноафриканський штам коронавірусу представляє "значний ризик повторного зараження". Вони вказують на "термінову потребу" у вакцинах, які можна швидко змінити. У Південній Африці вже повідомляється про повторні випадки зараження штамом B1351.

Восьмикратне зниження ефективності — це поріг, яким ВООЗ керується для ухвалення рішення про оновлення вакцин проти сезонного грипу.

Якщо результати, отримані в Південній Африці, підтвердяться, то вакцина буде оновлена під час планової процедури цієї осені, каже імунолог з Вашингтонського університету Тревор Бедфорд.

"У нас є приголомшлива вакцина, яка працює проти вірусів, які нин циркулють. А якщо виникне необхідність, проблему можна буде вирішити за допомогою оновлення вакцини", — зазначає Бедфорд.

Штам B1351, вперше виявлений в Південній Африці, відрізняється від мутації B117, яка була знайдена у Великобританії, хоча обидві стосуються шиповидного білка. Ця особливість, очевидно, робить обидва штами більш заразними.

"Ви повинні поставити гіпотетичне питання: чи достатньо великі зміни, щоб підірвати захист за допомогою нинішніх вакцин? Відповідь для штаму з Південної Африки буде позитивним", — говорить професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтман.

Водночас, дослідження вакцини Pfizer/BioNTech показують, що вона захищає від британського штаму B117.

Вчені з BioNTech перевірили здатність антитіл, взятих у 16 учасників випробувань вакцини, нейтралізувати Уханський штам і вірус з мутаціями B117. Між ними не було різниці, тому вакцина повинна бути ефективною проти обох штамів.

"Новина була несподіванкою, але вона дуже бажана. Було б цікаво провести такі самі експерименти з південноафриканським штамом", — говорить вірусолог з Інституту Френсіса Кріка Джонатан Стоу.