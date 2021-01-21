Росла как на дрожжах. Внешняя оболочка Земли резко раздулась 3 млрд лет назад

Фрагменты древней коры планеты стали "семенами" современных континентов.

Геофизики обнаружили, что около 3 млрд лет назад земная кора раздулась в ходе резкого скачка роста. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, спустя всего 1,5 млрд лет после образования Земли, мантия – слой силикатной породы между корой и внешним ядром, сильно нагрелся. Магма просочилась во фрагменты более старой коры над ней. Эти фрагменты послужили "семенами" для роста современных континентов.

Доказательства роста планеты были найдены в древних кристаллах циркона в отложениях на дне ручьев в Гренландии. Чрезвычайно прочные кристаллы, состоящие из силиката циркония, образовались во время всплеска роста около 3 млрд лет назад.

"Вероятно, в истории Земли было несколько событий, в ходе которых формировалась кора. Но эта глобальная инъекция, произошедшая 3 млн лет назад, определенно была одной из самых крупных", – говорит профессор геолого-геофизических наук в Университете Кертина Крис Киркланд.

До этого скачка древняя кора Земли была намного тоньше и слабее, чем на сегодняшний день. В конце концов, она распалась на фрагменты коры, которые служили плавучими "спасательными плотами", из которых могла вырасти новая кора.

"Мы считаем, что кора была плавучим материалом, который находился поверх мантии. Это означает, что в кору постоянно попадал новый материал снизу. Чем дольше он находился наверху, тем больше поступало нового материала и тем больше становилась кора", – отмечает Киркланд.

В то время температура мантии достигла пика из-за радиоактивного распада таких элементов, как уран и калий в ядре Земли. Также поднимало температуру и остаточное тепло, после образования планеты. По словам исследователей, глобальные температуры стимулировали процесс роста, и кора продолжала раздуваться в течение примерно 200 млн лет.

В конце этого периода начали формироваться первые континенты, что в конечном итоге привело к развитию сложной жизни на суше около 400 млн лет назад.

Доказательством подобного роста послужили вкрапления кристаллов циркона размером менее 100 микрон (меньше ширины человеческого волоса), которые были выветрены из горных пород и осели в отложениях ручье в Западной Гренландии.

"Циркон – любимый инструмент геологов, потому что он может много рассказать нам. Кристалл очень прочный, он хранит в себе информацию о своем происхождении", – подытожил геолог.