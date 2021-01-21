Обогнал Землю. За последние 800 млн лет Марс пережил до 20 ледниковых периодов

Причиной такого количества ледниковых периодов могут быть отклонения в оси планеты.

Ученые выяснили, что Марс мог испытать до 20 ледниковых периодов за последние 300-800 млн лет. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, марсианские ледники представляют из себя уникальные цели для будущих миссий не только из-за обилия водяного льда, но также из-за своей способности сохранять древний материал.

В наши дни Красная планета мало похожа на Землю, но поверхность Марса усеяна свидетельствами крупномасштабных погодных процессов, сформировавших инопланетный ландшафт. Один из таких процессов – образование огромных ледников.

Во время периодических ледниковых периодов на Земле, лед покрывал обширные территории. Но когда планета нагревалась, ледники таяли и отступали к полюсам. Однако на Марсе относительное отсутствие атмосферы, а значит и тепла, означало, что ледники никогда не таяли.

Из-за своей долговечности эти ледники представляют собой капсулу времени, содержащую геологическую летопись Марса. Но до недавних пор ученые не знали, как сформировались теперешние ледники на Марсе – в результате одного затяжного ледникового периода или множества.

В новом исследовании ученые изучили снимки марсианского спутника Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Исследовательская группа пыталась проанализировать распределение валунов, которые вкапываются в поверхность по мере продвижения ледника.

Если бы марсианские ледники образовались за один ледниковый период, команда обнаружила бы более крупные валуны ближе к источнику ледяного потока. Валуны становились бы все меньше по мере удаления от источника. Это связано с тем, что со временем камни, оказавшиеся на поверхности, подвергались бы воздействию окружающей среды, а дальние валуны – более длительному и разрушительному влиянию ледников.

В рамках исследования были изучены 45 марсианских ледников, а также были проанализированы валуны, погруженные в инопланетные реки льда. За два лета команда идентифицировала и охарактеризовала около 60 тыс. ледниковых валунов.

Их анализ не выявил градации размеров валунов. Вместо этого камни, найденный в ледяных реках, встречались в ледниках самых разных размеров. Некоторые были сгруппированы в полосы, тянущиеся по льду.

Такое распределение горных пород предполагает, что марсианские ледники состоят из множества потоков, образовавшихся в течение многих ледниковых периодов.

По мнению авторов исследования, Марс пережил от 6 до 20 ледниковых периодов, которые способствовали формированию ледников за последние 300-800 млн лет. Отметим, что на Земле было как минимум пять ледниковых периодов, а по некоторым данным семь, начиная с докембрийского периода.

На основе сделанного открытия, ученые могут больше понять орбитальную историю Красной планеты. Поскольку каждый ледниковый период, как считается, произошел в результате значительного сдвига оси планеты.