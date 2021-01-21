Обігнав Землю. За останні 800 млн років Марс пережив до 20 льодовикових періодів

Причиною такої кількості льодовикових періодів можуть бути відхилення в осі планети.

Вчені зʼясували, що Марс міг зазнати до 20 льодовикових періодів за останні 300-800 млн років. Про це повідомляє New Atlas.

За словами вчених, марсіанські льодовики являють собою унікальні цілі для майбутніх місій не тільки через велику кількість водяного льоду, але також через свою здатність зберігати древній матеріал.

У наші дні Червона планета мало схожа на Землю, але поверхня Марса всіяна свідченнями великомасштабних погодних процесів, які сформували інопланетний ландшафт. Один з таких процесів — створення величезних льодовиків.

Під час періодичних льодовикових періодів на Землі, лід покривав великі території. Але коли планета нагрівалася, льодовики танули і відступали до полюсів. Однак на Марсі відносна відсутність атмосфери, а отже й тепла. Це означає, що льодовики ніколи не танули.

Через свою довговічность ці льодовики є капсулою часу, яка містить геологічний літопис Марса. Але донедавна вчені не знали, як сформувалися теперішні льодовики на Марсі — унаслідок одного затяжного льодовикового періоду або багатьох.

У новому дослідженні вчені вивчили знімки марсіанського супутника Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Дослідницька група намагалася проаналізувати розподіл валунів, які вкопуються в поверхню в міру просування льодовика.

Якби марсіанські льодовики утворилися за один льодовиковий період, команда виявила б більші валуни ближче до джерела крижаного потоку. Валуни ставали б усе меншими відповідно до віддалення від джерела. Це повʼязано з тим, що з часом камені, які опинилися на поверхні, піддавалися б впливу навколишнього середовища, а валуни, що знаходяться глибше, — більш тривалого й руйнівного впливу льодовиків.

У рамках дослідження були вивчено 45 марсіанських льодовиків, а також були проаналізовані валуни, занурені в інопланетні льодяні ріки. За два літа команда ідентифікувала й охарактеризувала близько 60 тис. льодовикових валунів.

Їхній аналіз не виявив градації розмірів валунів. Замість цього каміння, знайденого в крижаних річках, траплялися в льодовиках найрізноманітніших розмірів. Деякі були згруповані в смуги, що тягнуться по льоду.

Такий розподіл гірських порід передбачає, що марсіанські льодовики складаються з безлічі потоків, які утворилися протягом багатьох льодовикових періодів.

На думку авторів дослідження, Марс пережив від 6 до 20 льодовикових періодів, які сприяли формуванню льодовиків за останні 300-800 млн років. Зазначимо, що на Землі було як мінімум пʼять льодовикових періодів, а за деякими даними — сім, починаючи з докембрійського періоду.

На основі зробленого відкриття, вчені можуть глибше зрозуміти орбітальну історію Червоної планети. Оскільки кожен льодовиковий період, як вважається, стався унаслідок значного зсуву осі планети.