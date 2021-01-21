"Старый Служака" из далекой галактики шлет последовательные вспышки света, – ученые

В галактике ESO 253-3 происходят настолько регулярные вспышки, что им дали имя самого предсказуемого гейзера Йеллоустона.

В центре галактики, находящейся в более 570 млн световых лет, обнаружены вспышки света. Они происходят так последовательно, что астрофизики окрестили галактику "Старым Служакой", как самый предсказуемый гейзер в Йеллоустонском национальном парке. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, они впервые наблюдают такие регулярные и частые вспышки, исходящие из центра дальней галактики.

Примерно раз в 114 дней в центре галактики ESO 253-3 появляются вспышки (которые на самом деле произошли почти 600 млн лет назад). Всего ученые насчитали 17 таких вспышек за последние 6 лет.

Вспышки были обнаружены приборами как на Земле, так и в космосе, в том числе космическими телескопами NASA.

Вероятно, причиной вспышек является сверхмассивная черная дыра в центре галактики, космический гигант, который примерно в 20 раз превышает черную дыру Млечного Пути Стрелец А*. Последняя имеет диаметр около 23,6 млн км и примерно в 4 млн раз больше массы Солнца.

По данным исследования, когда черная дыра ESO 253-3 взаимодействует с соседней звездой. Газы звезды попадают в аккреционный диск черной дыры, вызывая яркие вспышки.

[ + – ] Вспышки вокруг черной дыры. Фото: University of Hawai'i

Первая из этих вспышек было обнаружена еще 14 ноября 2014 года, и тогда ученые решили, что это вспыхнула сверхновая.

Но в 2020 году ученые снова проанализировали собранные данные за 6 лет и нашли еще больше вспышек, появляющихся с регулярными интервалами. Основываясь на своих наблюдениях ученые предсказали, что очередные вспышки произойдут 17 мая, 6 сентября и 26 декабря 2020 гола. Все их прогнозы подтвердились.

Ученые объясняют вспышки приливным ускорением, при котором орбита звезды подводит ее так близко к черной дыре, что части звезды отрываются и попадают в аккреционный диск. Обычно такие происшествия заканчиваются гибелью звезды. Но, в случае с ESO 253-3, орбита массивной звезды подводит ее близко к черной дыре, а затем она ускользает.

Цикл повторяется каждый раз, когда звезда проходит достаточно близко к черной дыре, чтобы ощутить на себе ее притяжение.

Согласно исследованию, регулярные и предсказуемые выбросы ESO 253-3 открывают редкое окно в поведение черных дыр и помогает понять, как эти космические объекты растут и меняются.

"Это действительно захватывающе, так как мы видели уже много странных вещей, которые делают черные дыры, но никогда ничего подобного. Это как внегалактический "Старый Служака", – говорит соавтор исследования из Университете штата Огайо Патрик Валлели.