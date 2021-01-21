"Старий Служака" з далекої галактики шле послідовні спалахи світла, — учені

У галактиці ESO 253-3 відбуваються настільки регулярні спалахи, що їм дали ім'я передбачуваного гейзера Йєллоустона.

У центрі галактики, що перебуває в більш ніж 570 млн світлових років, виявлені спалахи світла. Вони відбуваються так послідовно, що астрофізики назвали галактику "Старим служакою", як передбачуваний гейзер у Йєллоустонському національному парку. Про це повідомляє Live Science.

За словами вчених, вони вперше спостерігають такі регулярні і часті спалахи, які виходять з центру дальньої галактики.

Приблизно раз на 114 днів у центрі галактики ESO 253-3 з'являються спалахи (які насправді відбулися майже 600 млн років тому). Усього вчені нарахували 17 таких спалахів за останні 6 років.

Спалахи були виявлені приладами як на Землі, так і в космосі, у тому числі космічними телескопами NASA.

Ймовірно, причиною спалахів є надмасивна чорна діра в центрі галактики, космічний гігант, який приблизно в 20 разів перевищує чорну діру Чумацького Шляху Стрілець А *. Остання має діаметр близько 23,6 млн км і приблизно в 4 млн разів більша за масу Сонця.

За даними дослідження, коли чорна діра ESO 253-3 взаємодіє з сусідньої зіркою. Гази зірки потрапляють в акреційний диск чорної діри, викликаючи яскраві спалахи.

[ + – ] Спалахи навколо чорної діри. Фото: light of black hole

Перший з цих спалахів було виявлено ще 14 листопада 2014 року, і тоді вчені вирішили, що це спалахнула наднова.

Але в 2020 році вчені знову проаналізували зібрані дані за 6 років і знайшли ще більше спалахів, що з'являються з регулярними інтервалами. Грунтуючись на своїх спостереженнях вчені передбачили, що чергові спалахи відбудуться 17 травня, 6 вересня і 26 грудня 2020 року. Усі їх прогнози підтвердилися.

Учені пояснюють спалахи приливним прискоренням, за якого орбіта зірки підводить її так близько до чорної діри, що частини зірки відриваються і потрапляють в акреційний диск. Зазвичай такі події закінчуються загибеллю зірки. Але у випадку з ESO 253-3 орбіта масивної зірки підводить її близько до чорної діри, а потім вона вислизає.

Цикл повторюється кожного разу, коли зірка проходить досить близько до чорної діри, щоб відчути на собі її тяжіння.

Згідно з дослідженням, регулярні і передбачувані викиди ESO 253-3 відкривають рідкісне вікно в поведінку чорних дір і допомагає зрозуміти, як ці космічні об'єкти ростуть і змінюються.

"Це дійсно захоплює, оскільки ми бачили вже багато дивних речей, які роблять чорні діри, але ніколи нічого подібного. Це як позагалактичний "Старий Служака", — говорить співавтор дослідження з Університету штату Огайо Патрік Валлелі.