"Приводим примеры": исследователи учат нейросеть считать слонов со спутника

Такой подход поможет не только подсчитывать животных, но и бороться с браконьерством.

Впервые взглянув на космические снимки, может показаться, что на них запечатлены какие-то серые шарики на фоне пятен зелени, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это слоны среди деревьев в лесу. Спутник, который сделал снимки находится на высоте 600 км. С его помощью ученые хотят подсчитать количество африканских слонов, пишет BBC.

Съемка охватывать около 5,5 тыс. км², на которых обычно обитают слоны, в течение одного безоблачного дня. Весь трудоемкий подсчет слонов осуществляется с помощью машинного обучения — компьютерного алгоритма, способного распознавать животных на изображении на любом фоне.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

"Мы просто приводим примеры алгоритму и говорим ему: "Это слон, а это не слон. Таким способом можно обучить машину распознавать мелкие детали, которые нельзя уловить невооруженным глазом", — говорит доктор Ольга Юсупова из Университета Бата.

В первую очередь ученые обратили внимание на национальный парк Эддо-Элефант в ЮАР.

"В этом зоопарке довольно высокая плотность слонов, а также много участков зарослей и открытой саванны. Так что это отличное место для проверки нашего подхода. Природоохранные организации уже заинтересованы в том, чтобы заменить аэрофотосьемки нашим подходом, даже несмотря на то, что он дороже", — объясняет ученая-натуралист из Оксфордского университета, эксперт по охране дикой природы Айла Дюпорж.

Фото: ANUP SHAH/SCIENCE PHOTO LIBRARY

С помощью этого метода можно значительно улучшить мониторинг угрожаемых популяций слонов в местах обитания, охватывающих международные границы, откуда трудно получить разрешение на авиационные съемки, а также использовать для борьбы с браконьерством.

"Кроме того, еще одним достоинством исследований со спутника является то, что для них не требуется наземный персонал, что особенно важно в период пандемии. В зоологии новые технологии внедряются довольно медленно. Так что возможность использовать передовые методы для охраны природы — очень полезная и важная", — заключила доктор Дюпорж.