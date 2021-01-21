"Наводимо приклади": дослідники вчать нейромережу рахувати слонів із супутника

Такий підхід допоможе не тільки підраховувати тварин, а й боротися з браконьєрством.

Уперше поглянувши на космічні знімки, може здатися, що на них зображені якісь сірі кульки на тлі плям зелені, проте при найближчому розгляді виявляється, що це слони серед дерев у лісі. Супутник, який зробив знімки, розташований на висоті 600 км. З його допомогою вчені хочуть підрахувати кількість африканських слонів, пише BBC.

Зйомка охоплює близько 5,5 тис. км², на яких зазвичай мешкають слони, протягом одного безхмарного дня. Увесь трудомісткий підрахунок слонів здійснюється за допомогою машинного навчання — комп'ютерного алгоритму, здатного розпізнавати тварин на зображенні на будь-якому фоні.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

"Ми просто наводимо приклади алгоритму і говоримо йому: "Це слон, а це не слон. Таким способом можна навчити машину розпізнавати дрібні деталі, які не можна вловити неозброєним оком", — говорить доктор Ольга Юсупова з Університету Бата.

У першу чергу вчені звернули увагу на національний парк Еддо-Елефант у ПАР.

"У цьому зоопарку досить висока щільність слонів, а також багато ділянок заростей і відкритої савани. Тому це відмінне місце для перевірки нашого підходу. Природоохоронні організації вже зацікавлені в тому, щоб замінити аерофотозйомки нашим підходом, навіть незважаючи на те, що він дорожчий", — пояснює вчений-натураліст з Оксфордського університету, експерт з охорони дикої природи Айла Дюпорж.

Фото: ANUP SHAH/SCIENCE PHOTO LIBRARY

За допомогою цього методу можна значно поліпшити моніторинг загрозливих популяцій слонів у місцях проживання, що охоплюють міжнародні кордони, звідки важко отримати дозвіл на авіаційні зйомки, а також використовувати для боротьби з браконьєрством.

"Крім того, ще однією перевагою досліджень із супутника є те, що для них не потрібний наземний персонал, що особливо важливо в період пандемії. У зоології нові технології впроваджуються досить повільно. Так що можливість використовувати передові методи для охорони природи — дуже корисна і важлива", — підсумувала доктор Дюпорж.