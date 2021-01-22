Связки колец и лезвий. Ученые показали, насколько странной была валюта бронзового века

Исследователи обнаружили около 100 кладов в Центральной Европе с закопанными "состояниями".

Тысячи лет назад люди использовали бронзовые предметы, такие как шейные кольца, лезвия топоров и "ребра" (изогнутые, плоские стержни), в качестве доисторической валюты. Об этом сообщает Live Science.

Археологи недавно проанализировали более 5 тыс. этих древних артефактов, относящихся к раннему бронзовому веку (2150 г. до н.э. — 1700 г. до н.э.). Все они были найдены примерно в 100 тайников, расположенных в Центральной Европе.

Клады содержали "ребра", кольца или лезвия, примерно одинакового размера и веса. Такая схожесть, а также тот факт, что предметы были найдены в связках или тайниках, говорит о том, что они использовались в качестве денег.

Фото: M.H.G. Kuijpers

"Чтобы считаться деньгами, предшествующими монетам, древний предмет должен был производиться в больших количествах, использоваться для обмена и быть в некоторой степени "стандартизированным" по весу или виду", – говорит ведущий автор исследования из Лейденского университета в Нидерландах Майкал Куиджперс.

Фото: M.H.G. Kuijpers

До бронзового века люди обменивались предметами разной ценности. Люди неолита часто торговали кремневыми кинжалами. Но в таких транзакциях кинжалы рассматривались как предметы роскоши, а не как стандартные товары.

"В этом заключается важный аспект найденной группы объектов бронзового века – они были намеренно стандартизированы", – отмечает Куиджперс.

В современном мире монеты и бумажные банкноты производятся массово и имеют идентичные характеристики. В это же время, кольца, "ребра" и лезвия из бронзового века менее однородны. По словам ученых, это связано с тем, что ранние цивилизации не были знакомы с системами взвешивания, поэтому определяли вес предметов "на глаз". Иными словами, точный вес объекта не имел значения, если он был "ощутимо идентичным".

Всего ученые собрали 2639 колец, 1780 "ребер" и 609 лезвий топоров.