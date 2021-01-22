Зв'язки кілець та лез. Учені показали, наскільки дивною була валюта бронзового століття

Дослідники виявили майже 100 скарбів у Центральній Європі із закопаними "багатствами".

Тисячі років тому люди використовували бронзові предмети, такі як шийні кільця, леза сокир і "ребра" (вигнуті, плоскі стрижні) як доісторичну валюту. Про це повідомляє Live Science.

Археологи нещодавно проаналізували понад 5 тис. цих стародавніх артефактів, що відносяться до раннього бронзового віку (2150 р. до н.е. — 1700 р. до н.е.). Усі вони були знайдені майже у 100 схованках, розташованих у Центральній Європі.

У скарбах були "ребра", кільця або леза, приблизно однакового розміру та ваги. Ця схожість, а також той факт, що предмети були знайдені у зв'язках або схованках, свідчить про те, що вони використовувалися як гроші.

Фото: валюта бронзового века

"Щоб вважатися грошима, що попередують монетам, древній предмет повинен був вироблятися у великих кількостях, використовуватися для обміну і бути певною мірою "стандартизованим" у вазі або виді", — говорить провідний автор дослідження з Лейденського університету в Нідерландах Майкл Куіджперс.

Фото: деньги бронзового века

До бронзового століття люди обмінювалися предметами різної цінності. Люди неоліту часто торгували кремінними кинджалами. Але в таких транзакціях кинджали розглядалися як предмети розкоші, а не як стандартні товари.

"У цьому полягає важливий аспект знайденої кількості об'єктів бронзового століття — вони були навмисно стандартизовані", — зазначає Куіджперс.

У сучасному світі монети і паперові банкноти виробляються масово і мають ідентичні характеристики. Водночас, кільця, "ребра" і леза з бронзового століття менш однорідні. За словами вчених, це пов'язано з тим, що ранні цивілізації не були знайомі із системами зважування, тому визначали вагу предметів "на око". Іншими словами, точна вага об'єкта не мала значення, якщо він був "ідентичним за відчуттям".

Усього вчені зібрали 2 639 кілець, 1 780 "ребер" і 609 лез сокир.