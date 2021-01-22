Найдено почти 300 новых форм жизни, обитающих в кислотных глубоководных вулканах

Микроорганизмы были обнаружены в гидротермальных жерлах на глубине 1800 метров.

На Земле одни организмы любят жару, другие – холод, а третьи чувствуют себя хорошо среди обжигающих кислотных струй подводных вулканов, пишет Live Science.

Последняя группа известна, как экстремофилы, которая процветает в казалось бы непригодных для жизни условиях. Члены этой группа имеют микроскопические размеры, в из число входят стойкие к радиации тихоходки, прокариоты со дна Марианской впадины и бактерии, выделяющие кислоту из Йеллоустона.

Теперь исследователи внесли в этот список еще почти 300 новых чрезвычайно живучих микробов, которые живут у глубоководного вулкана недалеко от Новой Зеландии.

Морские биологи использовали дистанционно управляемого робота, чтобы очистить отложения из гидротермальных жерл на глубине 1800 метров.

В анализе ДНК вулканических отложений команда идентифицировала 285 различных типов новых микробов, ранее неизвестных науке. Новый улов экстремофилов включает в себя 202 потенциально новых вида бактерий и 83 вида архей (древних одноклеточных микробов, которые живут в экстремальных условиях).

Команда также обнаружила, что разные типы микробов, похоже, предпочитают разные части глубоководного вулкана, в зависимости от температуры и кислотности окружающей среды.

Некоторые виды предпочитали стены кальдеры вулкана, которые изобилуют дымовыми столбами высотой 20 м, извергающими жидкость, наполненную металлами, при температуре 320 градусов по Цельсию.

Другие виды предпочитают плавать через сернистые газы, вытекающие из двух больших жерл недалеко от центра кальдеры. Температура воды в этом месте достигает 120 градусов по Цельсию.