Знайдено майже 300 нових форм життя, що мешкають у кислотних глибоководних вулканах

Мікроорганізми були виявлені в гідротермальних жерлах на глибині 1800 метрів.

На Землі одні організми люблять спеку, інші — холод, а треті відчувають себе добре серед палючих кислотних струменів підводних вулканів, пише Live Science.

Остання група відома як екстремофіли, що процвітає в здавалося б непридатних для життя умовах. Члени цієї група мають мікроскопічні розміри, у їхнє число входять стійкі до радіації тихоходки, прокаріоти з дна Маріанської западини і бактерії, що виділяють кислоту з Йєллоустону.

Наразі дослідники внесли до цього списку ще майже 300 нових надзвичайно живучих мікробів, що живуть у глибоководного вулкані недалеко від Нової Зеландії.

Морські біологи використовували дистанційно керованого робота, щоб очистити відкладення з гідротермальних жерл на глибині 1800 метрів.

В аналізі ДНК вулканічних відкладень команда ідентифікувала 285 різних типів нових мікробів, раніше невідомих науці. Новий улов екстремофілів включає в себе 202 потенційно нових види бактерій і 83 види архей (давніх одноклітинних мікроорганізмів, що живуть в екстремальних умовах).

Команда також виявила, що різні типи мікробів, схоже, вважають за краще різні частини глибоководного вулкана, залежно від температури і кислотності навколишнього середовища.

Деякі види надають перевагу стінам кальдери вулкана, що рясніють димовими стовпами заввишки 20 м, що вивергають рідину, наповнену металами, за температури 320 градусів за Цельсієм.

Інші види воліють плавати через сірчані гази, що випливають з двох великих жерл недалеко від центру кальдери. Температура води в цьому місці сягає 120 градусів за Цельсієм.